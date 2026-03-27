Haos u Hrvatskoj: Više povrijeđenih, oštećene škole

Povodom snažnog nevremena koje je pogodilo Zagreb i dijelove Hrvatske, oglasio se premijer Andrej Plenković apelom da građani prate uputstva.

"Apelujem na sve da prate uputstva.. Pomoći ćemo Gradu u saniranju šteta, kao i uvijek. Mnogo je oštećenja. Srećom, niko nije stradao, nema žrtava. Hvala svima koji pomažu ublažiti štete", izjavio je Plenković.

Snažno i opasno nevrijeme zahvatilo je gotovo cijelu Hrvatsku, olujni vetar duva udarima i do 120 kilometara na sat rušeći sve pred sobom.

U Zagrebu su oštećeni brojni objekti, nekoliko osoba je povrijeđeno, od kojih jedna teže, rekao je ranije danas gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Orkansko nevrijeme je u samom Zagrebu napravilo ogromnu štetu i na gradskom groblju Mirogoj. Iz korijena je iščupano na desetine stabala.

Zbog izuzetno teških uslova, vlažnog snijega i snažnog vjetra koji još ruši stabla, boravak na Medvednici i zelenim površinama Grada Zagreba i rad na otvorenom predstavljaju ozbiljnu opasnost po život, upozorili su iz Hrvatskih šuma.

Na višim dijelovima Medvednice trenutno ima oko pola metra snijega, dok su na pojedinim lokacijama snježni nanosi visoki i do jednog metra, izvijestili su iz Hrvatskih šuma.

U nevremenu je stradalo 40 osnovnih i srednjih škola, kao i 24 vrtića, a nastava je danas otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji zbog bezbjednosti učenika, saopštio je ranije danas gradonačelnik Tomašević.