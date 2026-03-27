Haos u Hrvatskoj: Više povrijeđenih, oštećene škole

27.03.2026

18:07

Невријеме у Хрватској
Foto: Tanjug/AP Photo/Goran Mehkek

Povodom snažnog nevremena koje je pogodilo Zagreb i dijelove Hrvatske, oglasio se premijer Andrej Plenković apelom da građani prate uputstva.

"Apelujem na sve da prate uputstva.. Pomoći ćemo Gradu u saniranju šteta, kao i uvijek. Mnogo je oštećenja. Srećom, niko nije stradao, nema žrtava. Hvala svima koji pomažu ublažiti štete", izjavio je Plenković.

Дарко Лазић-13032026

Scena

Darko Lazić prvi put u javnosti nakon smrti brata: Evo gdje će nastupiti

Snažno i opasno nevrijeme zahvatilo je gotovo cijelu Hrvatsku, olujni vetar duva udarima i do 120 kilometara na sat rušeći sve pred sobom.

U Zagrebu su oštećeni brojni objekti, nekoliko osoba je povrijeđeno, od kojih jedna teže, rekao je ranije danas gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Orkansko nevrijeme je u samom Zagrebu napravilo ogromnu štetu i na gradskom groblju Mirogoj. Iz korijena je iščupano na desetine stabala.

Zbog izuzetno teških uslova, vlažnog snijega i snažnog vjetra koji još ruši stabla, boravak na Medvednici i zelenim površinama Grada Zagreba i rad na otvorenom predstavljaju ozbiljnu opasnost po život, upozorili su iz Hrvatskih šuma.

Никола Јокић

Košarka

Totalni preokret u MVP trci: Evo kako stoji Jokić

Na višim dijelovima Medvednice trenutno ima oko pola metra snijega, dok su na pojedinim lokacijama snježni nanosi visoki i do jednog metra, izvijestili su iz Hrvatskih šuma.

U nevremenu je stradalo 40 osnovnih i srednjih škola, kao i 24 vrtića, a nastava je danas otkazana u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji zbog bezbjednosti učenika, saopštio je ranije danas gradonačelnik Tomašević. 

Više iz rubrike

Возио са 4 промила алкохола у крви, изазвао удес у центру града

Region

Vozio sa 4 promila alkohola u krvi, izazvao udes u centru grada

2 h

0
Анђела и Антонио вјенчање

Region

Filmska priča iz bolnice: Anđela i Antonio se upoznali na liječenju, na kraju se vjenčali

2 h

0
Олујни вјетар направио хаос у Словенији: Оштећено 650 кућа, више од 6.000 потрошача без струје

Region

Olujni vjetar napravio haos u Sloveniji: Oštećeno 650 kuća, više od 6.000 potrošača bez struje

4 h

0
Милошу Ковићу забрањен улазак у Хрватску!

Region

Milošu Koviću zabranjen ulazak u Hrvatsku!

8 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Ovo oboljenje je najčešći uzrok srčanog i moždanog udara

20

12

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 25. kolu

20

11

Momci iz Brazila: Hitlerovi nasljednici

20

10

Todorovićima iz Prijedora se umnožilo bogatstvo

20

00

Žrtva grupnog silovanja preminula putem eutanazije: Imala je tri posljednje želje

