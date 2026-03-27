Filmska priča iz bolnice: Anđela i Antonio se upoznali na liječenju, na kraju se vjenčali

Anđela Radičević (25) iz Srbije i Antonio Širola (33) iz Hrvatske, oboje oboljeli od multiple skleroze, nisu se znali dok ih sudbina nije spojila u Rusiji.

Upoznali su se na bolničkom hodniku. Bili su podrška jedno drugom, rodilo se prijateljstvo, a potom i ljubav. Danas su, kažu, zdravi i u srećnom braku, piše Kurir.

Ona je imala 23 godine kad je saznala da boluje, srušio joj se cijeli svijet, ali nije odustala.

"Nisam mogla da hodam"

"Simptomi su se javili 2019. Nažalost, ubrzo je počela epidemija koronavirusa i četiri godine sam bila bez dijagnoze. Simptome sam pripisala manjku vitamina. Dešavalo se da ne osjećam noge od kuka do pete, otežano sam hodala, imala sam tremor blagi, duple slike", prisjeća se Anđela, rodom iz Lazarevca.

Kako kaže, trenutak saznanja da boluje od multiple ju je slomio.

"Preplakala sam taj dan, ali znala sam da postoji mnogo veće rješenje od samih terapija u Srbiji. U Rusiji postoji mogućnost stopiranja bolesti, radi se transplantacija matičnim ćelijama koja potpuno zaustavi tok bolesti", objašnjava Anđela.

Dodaje da je potom je uslijedila borba za odlazak na liječenje i prikupljanje novčanih sredstava.

"Molitva mi je bila značajna"

"Molitva mi je bila značajna. Inače sam osoba koja paniči zbog zdravlja. Igrom slučaja imala sam zakazan put na manastir Ostrog, a mama mi je tog dana, kad sam saznala dijagnozu, rekla: 'Nemoj da ideš, ti si loše.' Odgovorila sam da moram na Ostrog, a poslije sam bila i na Egini. Tamo sam se smirila, a novac je prikupljen u rekordnom roku za dva mjeseca", priča Anđela.

U Rusiju je na liječenje otišla početkom marta 2024. Svakodnevno je primala terapije. Prvo su prikupili matične ćelije, a potom je išla na hemioterapiju šest dana.

"Poslije mjesec dana doktor je rekao: "MS free." U tom trenutku osjećala sam ushićenje, radost, nevjericu. Sad normalno funkcionišem, kao nekada", priča ona.

Antonio je iz Rijeke, kuvar po profesiji, a na liječenje u Rusiju stigao je sedam dana nakon Anđele.

Kako Anđela priča, kada je čula da u bolnicu dolazi pacijent iz Hrvatske bila je radosna što će moći da komunicira s nekim s naših prostora.

Vjenčali se prošle godine

"Sačekala sam ga u hodniku, bio je u invalidskim kolicima. Njega je bolest, da se tako izrazim, jače zahvatila. Mogao je minimalno da hoda, imao je jak tremor i spazam. To nije bila ljubav na prvi pogled, ali sam nekako osjećala da će naše poznanstvo imati jednu specifičnu priču. Družili smo se, pričali, razmjenjivali osjećanja po pitanju bolesti, boravka u bolnici. Malo-pomalo, javila se i ljubav", srećno objašnjava Anđela.

Dodaje da su nastavili da se čuju i kada je izašla iz bolnice.

"Kad sam izašla iz bolnice nastavili smo da redovno čujemo i shvatili smo koliko smo slični i koliko nas toga povezuje. Kad je i on izašao iz bolnice, odabrala sam da odem na razmjenu studenata u Rijeku. I više se nisam vraćala u Srbiju. Viđali smo se svaki dan, ubrzo smo počeli da živimo zajedno, a vjenčali smo se 22. novembra prošle godine. Mojima je bilo teže da to prihvate, strahovali su kako ćemo da uspijemo s obzirom na da imamo istu dijagnozu, ali s vremenom je došlo do prihvatanja. Antonio još uvijek ide na rehabilitaciju kako bi mogao potpuno da stane na noge, ali se više ne oslanja na invalidska kolica. Rusija je stvarno veliko čudo učinila za nas", kaže Anđela.

Poseban trenutak, dao joj svoju hranu

"Jedan od posebnih trenutaka bio je kad sam ostala bez grickalica, a apetit mi se povećao zbog terapije. Požalila sam se Antoniju, a on mi donio sve svoje. Baš smo brinuli jedno o drugom. Kad su me pustili iz bolnice, nisam stigla da se pozdravim s njim, i to mi je baš teško palo. Rekla sam sebi da ću to nadomjestiti jednog dana. Javili smo ljekarima u Rusiji za našu vezu, bili su srećni i čestitali su nam", priča ona.

Anđela kaže da je njena i Antoniova ljubav podsjeća na filmsku priču, te da je počela da piše roman.

"Imam jednu zbirku pjesama iza sebe, a željela bih da naša priča bude veliko nadahnuće ljudima koji su izgubili vjeru i nadu, ali s druge strane moram da stavim akcenat na veru, jer sam se molila da pronađem muža koji će me prihvatiti i voljeti. Među nama postoji veliko razumijevanje, požrtvovanost, pažnja. Moram da pohvalim svog muža, stvarno je divan", kazala je Anđela.