Mala Valentina (2) izgubila životnu bitku: ''Otišla tamo gdje nema bola''

ATV

27.03.2026

16:30

Foto: George Becker/Pexels

Valentina Todorčević, djevojčica rođena 2024. godine, čije je milo i lijepo lice uvijek izazivalo salvu divnih emocija, umrla je, saopštili su njeni bližnji na mrežama. Valentina je bolovala od ahondroplazije. Riječ je o genetskom poremećaju koji se karakteriše odsustvom rasta kostiju u dužinu, što dovodi do patuljastog rasta.

"Sa neizmjernom tugom i bolom obavještavamo da nas je napustila naša Valentina. Naš plavooki anđeo, naše hrabro malo biće nije uspjelo da pobijedi u ovoj teškoj životnoj bici", napisala je porodica.

"Otišla je tamo gdje nema bola, gdje su anđeli njeni drugari, među onima koji je sada čuvaju i grle onako kako mi više ne možemo. Njena snaga,borba i hrabrost ostaju zauvijek u nama. Zauvijek ćeš ostati dio našeg udruženja i naših života. Porodici upućujemo najskrenije saučešće - dragoj Ani, Zoranu i Karolini. Neka vam Bog da snage da izdržite ove najteže trenutke. Mi smo uz vas.Počivaj u miru anđele. Čuvamo te u srcu, zauvijek", napisali su u emotivnom oproštaju, prenosi Telegraf.rs.

Конференција Владе Српске

Тениска лоптица

Полиција пронашла пуцача из Брчког: Тужилац донио одлуку о њему

Милионер погинуо, а његов син (14) тешко повријеђен у судару чамаца

Водитељ Пинка

Јурић: У истрази нестанка Данке Илић направљен пропуст, много нејасноћа у изјавама родитеља

Марко подлегао повредама: Ово је отац херој који је дао живот да спаси кћерку (5)

Оптужница за убиство Данке Илић потврђена трећи пут

