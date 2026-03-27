Mala Valentina (2) izgubila životnu bitku: ''Otišla tamo gdje nema bola''

27.03.2026
16:30
Valentina Todorčević, djevojčica rođena 2024. godine, čije je milo i lijepo lice uvijek izazivalo salvu divnih emocija, umrla je, saopštili su njeni bližnji na mrežama. Valentina je bolovala od ahondroplazije. Riječ je o genetskom poremećaju koji se karakteriše odsustvom rasta kostiju u dužinu, što dovodi do patuljastog rasta.
"Sa neizmjernom tugom i bolom obavještavamo da nas je napustila naša Valentina. Naš plavooki anđeo, naše hrabro malo biće nije uspjelo da pobijedi u ovoj teškoj životnoj bici", napisala je porodica.
Zanimljivosti
Za ove znakove slijedi 6 godina ludačke sreće: Pretvoriće u zlato sve što dotaknu
"Otišla je tamo gdje nema bola, gdje su anđeli njeni drugari, među onima koji je sada čuvaju i grle onako kako mi više ne možemo. Njena snaga,borba i hrabrost ostaju zauvijek u nama. Zauvijek ćeš ostati dio našeg udruženja i naših života. Porodici upućujemo najskrenije saučešće - dragoj Ani, Zoranu i Karolini. Neka vam Bog da snage da izdržite ove najteže trenutke. Mi smo uz vas.Počivaj u miru anđele. Čuvamo te u srcu, zauvijek", napisali su u emotivnom oproštaju, prenosi Telegraf.rs.
