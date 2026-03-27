Marko podlegao povredama: Ovo je otac heroj koji je dao život da spasi kćerku (5)

27.03.2026

11:48

Марко подлегао повредама: Ово је отац херој који је дао живот да спаси кћерку (5)
Foto: Društvene mreže

Jeziv požar koji je izbio u utorak nešto prije 20 sati u Ulici Olge Petrov u naselju Topola u Pančevu odnio je život Marka L. Hrabrog oca koji se bacio u vatru kako bi spasao život svoje petogodišnje ćerke koja se nalazila u kupatilu.

U trenutku je požar zahvatio kuću, majka sa dvije ćerke uspjela je da iskoči kroz prozor, dok je Marko ostao kako bi izvukao i treće dijete.

On je, kako saznaje Telegraf, uspio da izađe iz porodične kuće sa djevojčicom, ali su tada oboje teško povrijeđeni, sa preko 80% opekotina na tijelu.

Отац спасио кћерку у Панчеву
Otac spasio kćerku u Pančevu

Marko je nažalost podlegao povredama u bolnici, ali se ljekari i dalje bore za život djevojčice koja je takođe u životnoj opasnosti.

Major policije Željko Grujić, portparol PU Pančevo, potvrdio je da je policija oko 19.50 sati dobila prijavu da gori kuća u Pančevu, u Ulici Olge Petrov. Po prijavi su odmah postupili i pripadnici Odjeljenja za vanredne situacije u Pančevu, Vatrogasno-spasilačke jedinice Pančevo koji su na mjesto događaja uputili četiri vozila i preko deset vatrogasaca spasilaca.

- Od posljedica požara pet lica je zadobilo tjelesne povrede. Nakon ukazane medicinske pomoći u Službi hitne medicinske pomoći Pančevo i Opštoj bolnici Pančevo, jedna punoletna osoba je prebačena na dalje liječenje u Urgentni centar Beograd, dok je jedna maloljetna osoba prevezena u Dečiju bolnicu Tiršova u Beogradu - rekao je Grujić.

Željko Grujić je precizirao da je nakon likvidacije požara izvršen uviđaj po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva kako bi se utvrdio uzrok požara.

-Utvrđeno je do je do požara najvjerovatnije došlo usljed preopterećenja električnih instalacija u objektu, zagrevanja kablova i paljenja tavanice objekta koja je od trske i drugih lako zapaljivih materijala - rekao je Željko Grujić.

