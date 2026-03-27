Pronađeno tijelo djevojke ispred Filozofskog fakulteta: Oglasila se policija

ATV

27.03.2026

08:09

Пронађено тијело дјевојке испред Филозофског факултета: Огласила се полиција

Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da je sinoć na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno beživotno tijelo ženske osobe stare oko 25 godina.

Prema prvim informacijama, prethodno na petom spratu fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, djevojka skočila kroz prozor, rekao je Resanović.

Tijelo djevojke pronađeno ispred Filozofskog fakulteta

Resanović je precizirao da su policijski službenici obaveštenje dobili u 22.40 časova, nakon čega su odmah izašli na lice mjesta, gdje je zatečena ženska osoba bez znakova života.

„Prema prvim saznanjima dobijenim od očevidaca, na petom spratu Filozofskog fakulteta došlo je do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, ženska osoba, najvjerovatnije student fakulteta, skočila kroz prozor“, naveo je Resanović.

Istakao je da je o događaju obavješteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.

„Uviđajne ekipe su na licu mjesta, u toku je fiksiranje i dokumentovanje svih tragova, kao i prikupljanje izjava očevidaca“, rekao je Resanović i dodao da su pirotehnička sredstva koja su bila aktivirana, nakon izvjesnog vremena ugašena od strane zaposlenih na fakultetu, a da za sada nije poznato kako su dospjela u objekat.

