Snijeg ne prestaje padati: Evo kakvo je stanje širom Srpske

Republiku Srpsku jutros je zahvatilo izrazito pogoršanje vremenskih prilika, uz oblačno vrijeme i obilne padavine u gotovo svim krajevima.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 7 časova, u nižim predjelima pada kiša, dok u višim pada susnježica i snijeg. U Krajini snijeg pada i u nizinama, što je dovelo do formiranja manjeg snježnog pokrivača i u gradskim sredinama, uključujući i Banjaluku, gdje je izmjereno 1 stepen.

Najhladnije u Kneževu

Najhladnije je bilo u Kneževu sa -2 stepena, dok su temperature u većini drugih mjesta iznosile od 0 do 5 stepeni Celzijusovih.

Obilne padavine zabilježene su u protekla 24 časa, a najviše kiše palo je u Novom Gradu (50,2 mm), Trebinju (50,1 mm) i Banjaluci (46,0 mm), što je dovelo do pojave vode na kolovozima i otežanog saobraćaja u pojedinim dijelovima.

Snježni pokrivač već je formiran u više mjesta. Najviše snijega ima u Kneževu (20 cm), Kalinoviku (15 cm) i Han Pijesku (14 cm), dok je u Banjaluci izmjereno 3 cm.

Nestabilno vrijeme i u toku dana

Meteorolozi upozoravaju da će se nestabilno vrijeme nastaviti i tokom dana. Pod uticajem snažnog ciklona koji se zadržava iznad Jadrana i zapadnog Balkana, očekuje se dalje zahlađenje i nove obilne padavine.

Na zapadu Srpske padaće jak snijeg u brdsko-planinskim predjelima, uz značajno povećanje snježnog pokrivača, dok će se u nižim krajevima miješati kiša, susnježica i snijeg. Na sjeveru i sjeveroistoku, uključujući Posavinu i Semberiju, zadržaće se kiša.

Do narednog jutra očekuje se od 5 do 20 centimetara novog snijega, dok bi u brdsko-planinskim dijelovima Krajine moglo pasti i do 70 centimetara.

U Banjaluci će tokom dana biti oblačno i hladnije uz obilnije padavine. Jutros pada snijeg, koji će tokom dana prelaziti u kišu i susnježicu, a u večernjim časovima ponovo se očekuje snijeg. U gradu će se zadržati manji snježni pokrivač, dok se u višim predjelima oko grada očekuje i više od 30 centimetara snijega.

Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni zbog klizavih kolovoza i smanjene vidljivosti, kao i na građane da prate dalja upozorenja meteoroloških službi.