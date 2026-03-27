Snijeg ne prestaje padati: Evo kakvo je stanje širom Srpske

Autor:ATV
27.03.2026
07:15
Komentari:1
Republiku Srpsku jutros je zahvatilo izrazito pogoršanje vremenskih prilika, uz oblačno vrijeme i obilne padavine u gotovo svim krajevima.
Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 7 časova, u nižim predjelima pada kiša, dok u višim pada susnježica i snijeg. U Krajini snijeg pada i u nizinama, što je dovelo do formiranja manjeg snježnog pokrivača i u gradskim sredinama, uključujući i Banjaluku, gdje je izmjereno 1 stepen.
Najhladnije je bilo u Kneževu sa -2 stepena, dok su temperature u većini drugih mjesta iznosile od 0 do 5 stepeni Celzijusovih.
Obilne padavine zabilježene su u protekla 24 časa, a najviše kiše palo je u Novom Gradu (50,2 mm), Trebinju (50,1 mm) i Banjaluci (46,0 mm), što je dovelo do pojave vode na kolovozima i otežanog saobraćaja u pojedinim dijelovima.
Snježni pokrivač već je formiran u više mjesta. Najviše snijega ima u Kneževu (20 cm), Kalinoviku (15 cm) i Han Pijesku (14 cm), dok je u Banjaluci izmjereno 3 cm.
Meteorolozi upozoravaju da će se nestabilno vrijeme nastaviti i tokom dana. Pod uticajem snažnog ciklona koji se zadržava iznad Jadrana i zapadnog Balkana, očekuje se dalje zahlađenje i nove obilne padavine.
Na zapadu Srpske padaće jak snijeg u brdsko-planinskim predjelima, uz značajno povećanje snježnog pokrivača, dok će se u nižim krajevima miješati kiša, susnježica i snijeg. Na sjeveru i sjeveroistoku, uključujući Posavinu i Semberiju, zadržaće se kiša.
Do narednog jutra očekuje se od 5 do 20 centimetara novog snijega, dok bi u brdsko-planinskim dijelovima Krajine moglo pasti i do 70 centimetara.
U Banjaluci će tokom dana biti oblačno i hladnije uz obilnije padavine. Jutros pada snijeg, koji će tokom dana prelaziti u kišu i susnježicu, a u večernjim časovima ponovo se očekuje snijeg. U gradu će se zadržati manji snježni pokrivač, dok se u višim predjelima oko grada očekuje i više od 30 centimetara snijega.
Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni zbog klizavih kolovoza i smanjene vidljivosti, kao i na građane da prate dalja upozorenja meteoroloških službi.
