Logo
Large banner

Stiže pogoršanje vremena: Sutra temperatura pada na nulu, evo i gdje

Autor:

ATV

25.03.2026

18:32

Komentari:

0
Вријеме
Foto: ATV

U BiH i regionu sutra značajno pogoršanje vremena, zahladiće, uz kišu i snijeg.

Podsjetimo, danas je u gotovo cijeloj BiH bilo vedro, sa temperaturama koje su išle i preko 20 stepeni, nakon čega nas očekuje jako zahlađenje.

"Nebo je danas gotovo potpuno vedro u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Prema zvaničnim mjerenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Banjaluci je izmjereno čak 20,8 stepeni", objavljeno je na Fejsbuk stranici Vrijeme u Republici Srpskoj.

U Doboju, Prijedoru i Bijeljini izmjereno je 19 stepeni, u Ribniku, Trebinju i Zvorniku 18, u Mrkonjić Gradu 16,3 stepena…

"Pravo proljetno vrijeme, ali kratkog daha! Već sutra u ovo vrijeme – potpuni preokret: Mrkonjić Grad i Ribnik oko 0 stepeni, uz snijeg. Banjaluka i Prijedor svega 5–6 stepeni, uz hladnu kišu. Doboj,Teslić, Derventa u procesu zahlađenja", navodi se u objavi.

Na istoku zemlje, odnosno u Bijeljini, Zvorniku, Bratuncu prvi dio dana i dalje toplo, do 18 stepeni.

Uz jak do olujan jugo na Romaniji, u Hercegovini i Podrinju.

Prema kraju dana naglo zahlađenje i pad temperature u svim krajevima. Snijeg u višim pred‌jelima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vremenska prognoza

Snijeg

zahlađenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Саво Минић

Društvo

Minić: Podržavamo Logistiku, ali ne i blokade granica; Niko iz FBiH nije došao!

6 h

1
Društvo

Umjesto otvaranja javnog poziva - pao sajt, sve propalo

8 h

0
Društvo

Ispovijest hrabre radnice koja je savladala pljačkaša: Ne bojim se, udario me je u glavu

8 h

0
Društvo

RHMZ izdao hitno upozorenje: Stiže kolaps!

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 25.03.2026.

18

57

Preminuo čuveni Alen Bibić

18

56

Pukla tikva: Vlahović raskinuo sa dugogodišnjom partnerkom

18

48

Ima samo 18 godina i već vozi kamion: Martina oduševila sve

18

39

Šta nas čeka za Uskrs - objavljena prognoza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner