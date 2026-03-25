Stiže pogoršanje vremena: Sutra temperatura pada na nulu, evo i gdje

U BiH i regionu sutra značajno pogoršanje vremena, zahladiće, uz kišu i snijeg.

Podsjetimo, danas je u gotovo cijeloj BiH bilo vedro, sa temperaturama koje su išle i preko 20 stepeni, nakon čega nas očekuje jako zahlađenje.

"Nebo je danas gotovo potpuno vedro u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Prema zvaničnim mjerenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Banjaluci je izmjereno čak 20,8 stepeni", objavljeno je na Fejsbuk stranici Vrijeme u Republici Srpskoj.

U Doboju, Prijedoru i Bijeljini izmjereno je 19 stepeni, u Ribniku, Trebinju i Zvorniku 18, u Mrkonjić Gradu 16,3 stepena…

"Pravo proljetno vrijeme, ali kratkog daha! Već sutra u ovo vrijeme – potpuni preokret: Mrkonjić Grad i Ribnik oko 0 stepeni, uz snijeg. Banjaluka i Prijedor svega 5–6 stepeni, uz hladnu kišu. Doboj,Teslić, Derventa u procesu zahlađenja", navodi se u objavi.

Na istoku zemlje, odnosno u Bijeljini, Zvorniku, Bratuncu prvi dio dana i dalje toplo, do 18 stepeni.

Uz jak do olujan jugo na Romaniji, u Hercegovini i Podrinju.

Prema kraju dana naglo zahlađenje i pad temperature u svim krajevima. Snijeg u višim pred‌jelima.