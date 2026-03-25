Minić: Podržavamo Logistiku, ali ne i blokade granica; Niko iz FBiH nije došao!

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je niko iz Vlade FBiH i Savjeta ministara nije došao u Gradišku na sastanak sa prevoznicima.

"Kao što je i dogovoreno, mi iz Vlade Srpske smo došli na sastanak. Pozvane su bile i moje kolege iz FBiH i Savjeta ministara, očigledno nema dobre volje da se ovaj problem iskreno riješi. Da se ovi ljudi uvaže u smislu problema kakve imaju. Nemamo ni jednog argumenta da kažemo da se ovdje uključio zajednički nivo kontaktiranja sa Hrvatskom zašto naše vozače vraćaju ", naveo je Minić

Istakao da je će posljedica biti da prevoznici ići u neku vrstu radikalizacije.

" Međutim, meni ovdje ljudski predstavlja problem da ne mogu da shvatim da se nek ne udostoji da ne napiše da neće doći, da ne napiše da mu ne odgovara termin ili mjesto sastanka. Mogli su barem nekoga poslati. Ovo sve je poražavajuće ", izjavio je

Istakao je da će nastaviti razgovore sa prevoznicima.

- Ono što smo obećali ispred Vlade Srpske kada su u putanju granični prelazi , kada je u pitanju usklađenost rada carine sa inspektorima, razgovarali smo još oko nekih stvari, kao i o akcizama - naglasio je Minić.

Naglasio je da Vlada Srpske podržava prevoznika.

- Sve ćemo uraditi, jedini nećemo dozvoliti blokadu granice. Ako treba, mi ćemo sa njima ići bilo gdje. Nije mi problem ići ni u Sarajevo, Mostar ili Brisel. Stoji nam privreda, stoji nam sistem. Mi nećemo praviti sukob sa Logistikom, to su ljudi koji ovdje stalno rade - rekao je Minić, a prenosi RTRS.