U Srpskoj rođena 21 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 10 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše, 10 beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Bijeljini, po dvije u Doboju, Nevesinju i Gradišci, a jedna beba u Zvorniku.
U Banjaluci je rođeno pet dječaka i pet djevojčica, u Bijeljini tri dječaka i djevojčica, u Doboju, Nevesinju i Gradišci po jedan dječak i jedna djevojčica, a u Zvorniku jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u Prijedoru, Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu.
