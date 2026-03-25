U Srpskoj rođena 21 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 10 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše, 10 beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Bijeljini, po dvije u Doboju, Nevesinju i Gradišci, a jedna beba u Zvorniku.

U Banjaluci je rođeno pet dječaka i pet djevojčica, u Bijeljini tri dječaka i djevojčica, u Doboju, Nevesinju i Gradišci po jedan dječak i jedna djevojčica, a u Zvorniku jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u Prijedoru, Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu.