Sutra treba ispoštovati ovaj običaj: Slavimo svetitelja čije su mošti čudotvorne

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 25. marta obilježavaju praznik Prepodobnog Simeona Novog Bogoslova - svetitelja koga narod pamti kao blagog, tihog i bogougodnog čovjeka. Njegovo učenje počiva na jednostavnoj, ali snažnoj ideji: vrlina je čudesna sila, a duša koja odiše božanskom ljubavlju može da prevaziđe sve prepreke. Zbog toga se na ovaj dan vjernici pozivaju da zastanu, zagledaju se u sopstvenu dušu i posvete trenutke unutrašnjem miru.

Običaji na taj dan

Tradicionalno, 25. marta je dan posta. Hrana je skromna i prosto pripremljena, a izbjegavaju se meso, mliječni proizvodi i jaja. Vjernici vjeruju da post čisti tijelo i duh i pomaže da se lakše usmjeri pažnja ka duhovnim vrijednostima. Pored toga, izbjegava se svaka rasprava, svađa ili konflikt, jer je mir u domu i srcu važan za pravi doživljaj praznika.

Mnogi se na taj dan posvećuju molitvi. Postoje posebne molitve upućene Svetom Simeonu Novom Bogoslovu, kojima se traži pomoć u ličnom duhovnom razvoju i osnažuje želja za vrline. Najčešće su to tihe, unutrašnje molitve, ali i čitanje njegovih djela, posebno „Himni o Božanskoj ljubavi“ i aforizama iz njegovih stoslova, koji podsjećaju da je susret sa Bogom dostupan svima koji ga iskreno traže.

Ko je bio Sveti Simeon Novi Bogoslov?

Sveti Simeon se rodio u Paflagoniji, u mjestu Galata, u imućnoj i uglednoj porodici. Roditelji su ga rano poslali u Carigrad, gdje je odrastao među visokim društvom. Ipak, Simeon nije bio tipično dijete svog vremena - više je volio učenje nego igre, izbjegavao nestašluke i brzo postao poznat kao vrstan krasnopisac.

Ostavivši sve bogatstvo, Simeon je otišao u manastir, gdje je pod vođstvom starca Simeona započeo podvižnički život. Njegova djela – teološke propovijedi, pisma, himne i aforizmi - ostala su zapisana kao putokaz duhovnog rasta i introspektivnog života. Smatra se za najvećeg bogoslova poslije Svetog Grigorija Bogoslova, a mošti mu se smatraju čudotvornim.

Simeonova teologija bila je posebna po tome što je naglašavala lično iskustvo vjere. Vjerovao je da svaki čovjek, kroz iskrenu molitvu i posvećenost, može doživjeti ono što je nazivao „božanskom svjetlošću“ - unutrašnje prosvjetljenje koje prevazilazi riječi i razum. Time je pomjerio granice tadašnjeg shvatanja vjere, ističući da ona nije samo učenje koje se prenosi, već živo iskustvo koje se doživljava.

Svetac i mošti čudotvorne

O njegovoj vjeri i snazi uvjerenja svjedoče i njegove riječi koje se i danas često citiraju: ne treba sumnjati da je moguće primiti Duha Božjeg, niti vjerovati da je takvo iskustvo rezervisano samo za odabrane. Naprotiv, smatrao je da je ono dostupno svakome ko ga iskreno traži, prenosi Ona.rs.

Prepodobni Simeon Novi Bogoslov upokojio se 1032. godine, a vjeruje se da su njegove mošti čudotvorne. Ipak, njegovo najveće nasljeđe nisu čuda, već poruka koju je ostavio - da je put ka Bogu ličan, tih i duboko unutrašnji. Upravo zato, ovaj praznik je prilika da se makar na trenutak udaljimo od svakodnevne buke i zapitamo se gdje smo mi na tom putu.