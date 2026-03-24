Obilježeno sjećanje na žrtve NATO bombardovanja

Sedamdeset osam dana bombardovanja, razorena zemlja, iscrpljeno stanovništvo, vojska i policija. U tišini, okupljeni su se prisjetili perioda obilježenog strahom i neizvjesnošću.

"Mlada pokoljenja koja dolaze imaće u pamćenju na 24. mart siguran oslonac i uporište da pronađu kojim putem Srbi treba da idu. Taj put sigurno nije saradnja i koalicija, udruživanje sa onima koji čine zlo, taj put zasigurno nije put sa NATO savezom", rekao je Predrag Adamović, direktor Srbskog sabranja "Baštionik".

Nisu nas uništili, učinili su nas jačim, naučili su nas da sloboda nema cijenu, jasan je predsjednik Republike Srpske.

"Danas je dan kada se sjećamo, kada je definitivno, tada gotovo neviđenom silom ikada u svijetu, napadnuta jedna suverena država, napadnut jedan narod, jedan suveren narod, danas je dan kada se sjećamo kada je definitivno i srušeno Međunarodno pravo", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Nema zaborava, nema ni opraštanja dok se oni koji su činili zločine ne pokaju, poruka je predsjednika parlamenta Srpske.

"Ne možemo da budemo dio svijeta koji je ubijao našu djecu, djevojčice na nošama ili putnike u vozu ili pacijente u bolnicama, kao i građane koji su bili žrtva bombi širom Srbije, a znamo da je prije toga bombardovana i Republika Srpska '94. i ’95", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Bitno je da budemo svjesni svega kroz šta smo prošli, a mi koji obavljamo određene funkcije, moramo neprestano raditi na tome da svim našim ljudima objasnimo kroz šta je naš narod prolazio kroz istoriju, poruka je premijera Republike Srpske.

"Mi Srbi imamo uistinu jednu veliku snagu, sve to preživjeti i sve to izdržati, mislim da trebamo mi koji smo preživjeli to biti u neku ruku ponosni, moramo biti zahvalni onima koji su dali svoje živote, koji su dali dijelove tijela", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Mi pokazujemo da opstajemo i ostajemo, da Republika Srpska napreduje, da je ovaj narod vratio svoje samopouzdanje, da vjeruje u sebe i vjeruje u Republiku Srpsku, jasan je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik

"Danas ću otići u Vranje i zajedno sa predsjednikom Srbije obratiti se skupu na obilježavanju ovog tragičnog dana, datum koji je obilježen je jedan od onih crnih datuma našeg naroda", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Sistem za uzbunjivanje i obavještavanje Grada Banjaluke oglasiće se večeras. Ugasiće se i svjetla na zgradi Gradske uprave. Tada će sve sirene na teritoriji grada Banja Luka emitovati signal „prestanak opasnosti“ jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi, simbolično podsjećajući na početak agresije NATO saveza na SR Jugoslaviju 1999. godine i vrijeme koje je ostavilo dubok trag jednom narodu.