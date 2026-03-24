Meteorolog najavio novo pogoršanje vremena, evo kada stiže

ATV

24.03.2026

17:46

Nedim Sladić, meteorolog iz BiH oglasio se na društvenim mrežama i uputio jasno upozorenje građanima.

"Ukoliko putujete preko planinskih prijevoja sjeverozapadne Bosne u četvrtak, na put bez pune zimske opreme ni pod koju cijenu. Bićete mi zahvalni, vjerujte", naveo je Sladić na društvenim mrežama.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, jutros je u Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme, dok je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, ponegd‌je sa slabom kišom, a na planinama i sa slabim snijegom.

Temperature vazduha u 7 sati iznosile su: na Bjelašnici -4 stepena, u Drvaru 1, na Ivan Sedlu 2, u Bihaću i Sokocu 3, u Bugojnu, Livnu, Prijedoru i Sanskom Mostu 4, u Sarajevu i Zenici 5, u Doboju, Srebrenici i Tuzli 6, u Banjaluci, Bijeljini i Trebinju 7, u Gradačcu 9, te u Mostaru 12 stepeni. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio je 944 milibara, što je za 2 milibara više od normalnog, uz tendenciju laganog rasta.

Tokom dana u Hercegovini se očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana lokalno je moguća slaba kiša u centralnim i istočnim područjima Bosne, a na planinama i slab snijeg. Na jugu i jugozapadu puhaće umjerena do pojačana bura, dok će u ostatku zemlje prevladavati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 18 stepeni.

U Sarajevu će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše u jutarnjim satima, a najviša dnevna temperatura iznosiće oko 10 stepeni.

U srijedu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature kretaće se od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevne od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 19 stepeni.

U četvrtak slijedi pogoršanje vremena, uz pretežno oblačno nebo i kišu, dok se na planinama i u višim područjima očekuju susnježica i snijeg. U jutarnjim satima ponegd‌je na krajnjem sjeverozapadu Bosne moguća je i susnježica.

Vjetar će biti umjeren do jak, uz povremene olujne udare južnog i jugoistočnog smjera, a tokom poslijepodneva će slabiti i mijenjati smjer na zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature kretaće se od 2 do 8, na jugu i sjeveru do 10, dok će dnevne biti od 3 do 9, u Hercegovini, istočnoj i dijelu centralne Bosne od 10 do 14, a na krajnjem sjeveroistoku Bosne do 18 stepeni.

U petak će zadržati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok se na planinama i u višim pred‌jelima očekuju susnježica i snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature iznosiće od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevne od 2 do 8, na jugu i sjeveroistoku Bosne do 12 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

