Ispovijest hrabre radnice koja je savladala pljačkaša: Ne bojim se, udario me je u glavu

25.03.2026

10:49

Foto: Printscreen/Youtube

Radnica prodavnice koja je sinoć savladala naoružanog pljačkaša u Mostaru podijelila je svoju priču, opisujući dramatične trenutke kroz koje je prošla.

Kako je ispričala, u početku nije ni slutila da će situacija eskalirati do te mjere.

– Mislila sam da ulazi s namjerom da ukrade alkoholna pića. Posmatrala sam ga, ali kada sam vidjela pušku u njegovim rukama, odmah sam krenula prema njemu da ga savladam – kazala je F. F. za N1.

Pljačkaš je, prema njenim riječima, tražio novac iz pazara, ali ona nije oklijevala.

– Krenula sam u borbu s njim da mu uzmem pušku. Ispucao je tri puta unutra, udarao me u glavu s ciljem da ostanem bez svijesti. U jednom trenutku mi se toliko zamantalo, ali kad sam opet vidjela pušku, digla sam se i krenula na njega – prisjetila se.

Iako je pretrpjela fizičke povrede, ističe da trenutno ne osjeća strah.

– Ne osjećam ni sad strah, možda tek za nekoliko dana postanem svjesna svega. Bila sam na pregledu, nalazi su u redu, hvala Bogu. Otežano pričam i gutam, ali dobro je prošlo, hvala Bogu – rekla je.

Posebno je naglasila da joj je žao što se na meti kritika našao pjevač Anid Ćušić, koji se u tom trenutku zatekao u prodavnici, a kojeg su pojedini na društvenim mrežama optuživali da nije pomogao.– Njega uopšte ne krivim. Postupio je kako je trebao – mislio je na svoju porodicu – poručila je radnica, dodajući da razumije reakciju svake osobe u takvim opasnim situacijama.

Njena hrabrost izazvala je brojne reakcije javnosti, a mnogi je već nazivaju heroinom zbog prisebnosti i odlučnosti u trenucima kada je njen život bio ozbiljno ugrožen.

