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Neko je bogatiji za 910.000 evra: Izvučena loto petica

Autor:

ATV
15.06.2026 22:34

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Неко је богатији за 910.000 евра: Извучена лото петица
Foto: screenshot / ATV

U igri na sreću "Loto pet" večeras je izvučena petica vrijedna 910.000 evra, saopštila je Državna lutrija Srbije.

Dobitna kombinacija uplaćena je danas u Lajkovcu.

Srećni igrač odigrao je jednu kombinaciju i jedan džoker broj.

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Ukupna vrijednost uplate iznosila je 150 dinara.

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