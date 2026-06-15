Neko je bogatiji za 910.000 evra: Izvučena loto petica

Autor:ATV
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U igri na sreću "Loto pet" večeras je izvučena petica vrijedna 910.000 evra, saopštila je Državna lutrija Srbije.
Dobitna kombinacija uplaćena je danas u Lajkovcu.
Srećni igrač odigrao je jednu kombinaciju i jedan džoker broj.
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Ukupna vrijednost uplate iznosila je 150 dinara.
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