Neko je bogatiji za 910.000 evra: Izvučena loto petica

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U igri na sreću "Loto pet" večeras je izvučena petica vrijedna 910.000 evra, saopštila je Državna lutrija Srbije.

Dobitna kombinacija uplaćena je danas u Lajkovcu. Srećni igrač odigrao je jednu kombinaciju i jedan džoker broj. Nauka i tehnologija Instaliralo ih 100.000 ljudi: Popularne ekstenzije vas špijuniraju i lažu Ukupna vrijednost uplate iznosila je 150 dinara.

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