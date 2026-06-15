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Sa tržišta BiH povučena dva modela zaštitne obuće

Autor:

ATV
15.06.2026 15:48

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Повучена заштитна обућа са тржишта у БиХ.
Foto: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Sa tržišta BiH povučena su dva modela zaštitne obuće jer nisu bezbjedna, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Nakon inspekcijske kontrole povučena su 222 komada zaštitne obuće.

Kontrolisano je 10 različitih modela zaštitne obuće s ciljem uklanjanja sa tržišta proizvoda koji bi mogli da predstavljaju opasnost za korisnike, povećane bezbjednosti potrošača i jačanja svijesti uvoznika i distributera o stavljanju na tržište bezbjednih proizvoda.

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Nadzor je vršen od 1. oktobra prpšle godine do 11. juna ove, a sproveli su ga Agencija, te uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, Federacije BiH i Inspektorat Brčko distrikta.

(SRNA)

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Agencija za nadzor nad tržištem BiH

povučeni proizvodi

obuća

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