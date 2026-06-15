Profesorica u Hrvatskoj pod istragom: Imala neprimjeren odnos sa učenikom?

Profesorica jedne srednje škole u Zadru prije nekoliko mjeseci prijavljena je direktoru škole zbog navodno neprimjerenog odnosa s učenikom, saznaje Zadarski list. Prema nezvaničnim informacijama, prijavu je podnio roditelj nakon što je u mobilnom telefonu učenika pronašao poruke koje su izazvale sumnju.

Iako se radi o ozbiljnim optužbama, nadležne institucije zasad ne iznose detalje. Direktor škole nije želio komentarisati navode niti odgovoriti na pitanja o eventualnim internim procedurama i zaštiti učenika.

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Iz zadarske policije nisu mogli potvrditi niti demantovati postupaju li po ovom slučaju, navodeći da zbog zaštite djece ne mogu davati informacije. Nezvanično se saznaje da je predmet preuzelo Opštinsko državno odvjetništvo, koje se takođe poziva na zakonske odredbe o tajnosti postupaka koji uključuju maloljetnike.

Iz tužilaštva su poručili da su predmeti iz nadležnosti tužioca za mlade tajni te da ne mogu iznositi podatke o eventualnom postupanju.

Ni Zadarska županija, kao osnivač škole, nema službenih saznanja o ovom slučaju. Naveli su da nisu zaprimili obavještenje od škole ili nadležnih institucija, ali da će postupati u skladu sa zakonom ukoliko dobiju zvanične informacije.

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Za sada nema potvrđenih podataka o tome šta se tačno dogodilo, da li su navodi osnovani niti postoji li bilo kakva odgovornost profesorice. Zbog zaštite maloljetnika nisu objavljeni identiteti uključenih osoba ni naziv škole.

Slučaj je otvorio pitanje transparentnosti institucija i njihovog reagovanja u situacijama kada se pojave sumnje na neprimjeren odnos između nastavnika i učenika.

(Avaz)