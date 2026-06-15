Logo

"Otvoreno nebo": Turski vojni avion snima teritoriju BiH

Autor:

ATV
15.06.2026 14:14

Komentari:

0
НАТО дигао авионе због дрона у Летонији
Foto: Screenshot / X

Iznad BiH od danas do 19. juna biće realizovan posmatrački let avionom ratnog vazduhoplovstva Turske, u skladu sa ugovorom "Otvoreno nebo".

Iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara su naveli da će u realizaciji posmatračkog leta, osim Turske, biti uključene i Velika Britanija i Slovačka.

U saopštenju je istaknuto da će snimanje teritorije biti obavljeno senzorima sertifikovanim u skladu sa odredbama ugovora "Otvoreno nebo", nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH.

Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta biće usaglašeni tokom zajedničke pripreme.

Posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiće se i prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara.

Ugovor "Otvoreno nebo" predstavlja jedan od bezbjednosnih angažmana koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlja let s ciljem pribavljanja podataka o vojnim snagama i aktivnostima.

BiH je ovom ugovoru pristupila 2003. godine, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Otvoreno nebo

Bosna i Hercegovina

avion

Turska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Амиџић: Ко опструише поврат ПДВ-а на прву некретнину у БиХ?

BiH

Amidžić: Ko opstruiše povrat PDV-a na prvu nekretninu u BiH?

3 h

1
Турски војни авион надлијеће БиХ

BiH

Turski vojni avion nadlijeće BiH

5 h

2
Предсједник ХЗД-а Драган Човић

BiH

Dragan Čović od utorka na čelu Doma naroda

18 h

0
Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ

BiH

"Opozicija koja je od Marfija i Šmita tražila finansijski slom Srpske, zbog neuspjeha ide u stvaranje nestabilnosti"

1 d

7

  • Najnovije

16

07

Prekinuta sjednica SO Modriča: Radulović ostao bez većine, nema podršku PDP-a

16

04

Tramp: Komercijalni brodovi započeli plovidbe kroz Ormuski moreuz

15

50

Šakira: Moji sinovi su rođeni zahvaljujući pjesmi 'Waka Waka'

15

48

Sa tržišta BiH povučena dva modela zaštitne obuće

15

40

Brzi i bahati: 387 vozača stalo "nagazilo gas do daske" u Gradišci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima