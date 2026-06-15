"Otvoreno nebo": Turski vojni avion snima teritoriju BiH

Iznad BiH od danas do 19. juna biće realizovan posmatrački let avionom ratnog vazduhoplovstva Turske, u skladu sa ugovorom "Otvoreno nebo".

Iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara su naveli da će u realizaciji posmatračkog leta, osim Turske, biti uključene i Velika Britanija i Slovačka.

U saopštenju je istaknuto da će snimanje teritorije biti obavljeno senzorima sertifikovanim u skladu sa odredbama ugovora "Otvoreno nebo", nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH.

Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta biće usaglašeni tokom zajedničke pripreme.

Posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiće se i prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara.

Ugovor "Otvoreno nebo" predstavlja jedan od bezbjednosnih angažmana koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlja let s ciljem pribavljanja podataka o vojnim snagama i aktivnostima.

BiH je ovom ugovoru pristupila 2003. godine, prenosi Srna.