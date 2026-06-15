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Naoružajte se strpljenjem: Kilometarske kolone na više graničnih prelaza

Autor:

ATV
15.06.2026 15:31

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Гранични прелаз Зубци
Foto: AMS RS

Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima: Zupci, Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na Graničnom prelazu Donja Gradina u oba smjera.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

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Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

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AMS RS

Granični prelaz

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