Naoružajte se strpljenjem: Kilometarske kolone na više graničnih prelaza

Foto: AMS RS

Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima: Zupci, Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na Graničnom prelazu Donja Gradina u oba smjera.

Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Region "Ošišali" stočara sa Brača: Umesto skupog alata stigla jeftina igračka Od 02.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

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