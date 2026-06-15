HE na Drini u prvih pet mjeseci ostvarila čak dvije trećine više od planiranog

U prvih pet mjeseci, umjesto planiranih 910 megavat na čas električne energije, pogoni na Drini ostvarili su čak dvije trećine više od zacrtanog dinamičkog plana.

"Za ovih 5 mjeseci smo do sada više proizveli dvije trećine našeg godišnjeg plana. Što znači da nam još u narednih 7 mjeseci ostaje da proizvedemo jednu trećinu od planirane proizvodnje, da bi ispunili plan proizvode. Realno, očekujemo da će to do kraja godine značajno više, da ćemo zadržati svu pogodnu spremnost, svo održavanje, sve ono što smo planirali na na dosadašnjem nivou. Očekujmo da ćemo godinu završiti sa prebačenom planskom proizvodnjom", rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Ovaj proizvodni bum ostvaren je uz maksimalnu energetsku efikasnost, s obzirom na to da na pregradnom profilu brane nije bilo „prosipanja vode“. Ipak, da bi se ovakav tempo održao, ključno je redovno održavanje. U preduzeću su već počele opsežne pripreme za najvažniji tehnički posao u godini.

"U naprednom periodu nas čekaju i neki veći zahvati na opremi, recimo u prvi plan moramo staviti nabavku i zamjenu generatorskih prekidača za šta već određeni vremenski period vršimo pripreme. Sve te preduslove koju su zakonski definisani, koji moraju da se ispune prije pokretanja ame nabavke i onda kasnije i same implementacije tih generacijskih prekidača", rekao je Andrić.

I dok unutar samih pogona sve funkcioniše po strogo utvrđenom planu, pravi izazovi kriju se na površini vode. Ekološki problem sa plutajućim otpadom, koji u talasima stiže do pregradnog profila, ponavlja se godinama, ogoljavajući potpunu tromost i izostanak sistemske reakcije nadležnih institucija.

"Mi smo da ne kažem jedini, ali među rijetkima koji se brinu da se taj otpad ukloni iz rijeke Drine. Svjedoci ste tih nemilih scena, ali i možete biti svjedoci svakodnevnog i zaista predanog rada osoblja i zaposlenih na Hidroelektrani Višegrad, na uklanjanju i izvlačenju tog otpada iz našeg jezera. Veliki resursi, vrijeme i jako predan trud svih zaposlenih na Hidroelektrani se troši na uklanjanje tog otpada", navodi Andrić.

Dok se na regionalnim adresama traže rješenja, tone smeća svakodnevno se uklanjaju sopstvenim snagama. Osim ove ekološke borbe, Hidroelektrane na Drini se pozicioniraju i kao ključni društveni oslonac ove regije, ulažući značajna sredstva u projekte koji direktno mijenjaju izgled i kvalitet života u Višegradu.

"Da bi se brojne manifestacije sprovodile u gradu, neophodno je i da Hidroelektrana da svoje učešće i da kao društveno-odgovorno preduzeće u direktnoj podršci u održavanju tih manifestacija ali i za prilagođenje nova rijeke Drine kako bi se te manifestacije mogle održavati", rekao je Andrić.

Na raskrsnici između obaranja proizvodnih rekorda neprekidne borbe za zaštitu životne sredine, Hidroelektrana Višegrad ostaje stub stabilnosti cijelog elektroenergetskog sistema. Dok Drinom i dalje teku problemi s vrha sliva, domaći stručnjaci dokazuju da imaju znanje i disciplinu da sačuvaju i energetski potencijal i ekološki balans rijeke.