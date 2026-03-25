Berlin ide sam u svemir: Njemački vojni sateliti prijete da podjele EU?

Njemačka odluka da razvije sopstvenu vojnu satelitsku mrežu, vrijednu oko 10 milijardi evra, otvorila je novu liniju podjele unutar Evropske unije, u trenutku kada Brisel pokušava da izgradi zajednički sistem bezbjednosti bez oslanjanja na Sjedinjene Američke Države.

Prema informacijama koje prenosi Rojters, Berlin planira mrežu od oko 100 satelita u niskoj orbiti, namjenjenih isključivo vojnim komunikacijama, u saradnji sa kompanijama "Rajnmetal", OHB i "Erbas". Taj projekat dolazi paralelno sa već postojećim evropskim programom IRIS², vrijednim 10,6 milijardi evra, koji predviđa raspoređivanje 290 satelita do 2029. godine.

U Briselu upozoravaju da bi njemačka inicijativa mogla da potkopa zajedničke napore EU. Predsjednica Odbora za bezbjednost i odbranu Evropskog parlamenta Mari-Anjes Štrak Cimerman ocjenila je da bi stvaranje "čisto nacionalne arhitekture" van sistema IRIS² moglo da oslabi evropske strukture.

U pozadini ove rasprave nalazi se i šira geopolitička promjena – evropski zvaničnici sve otvorenije govore o potrebi za većom autonomijom, dok se istovremeno smanjuje oslonac na američki bezbjednosni kišobran tokom mandata Donalda Trampa.

Srbija Srbija lansira prvi satelit u svemir

Analitičari procjenjuju da bi njemački sistem mogao biti tehnološki sličan "Staršild" platformi kompanije "Spejs iks", koja je već korišćena u komunikacijama u Ukrajini. Ipak, i njemački i evropski sistemi ostali bi znatno manji od "Starlink" mreže sa oko 10.000 satelita.

Kritičari upozoravaju da paralelni projekti mogu dovesti do "dupliranja struktura, fragmentacije standarda i manjeg strateškog efekta uz veće troškove". Dodatnu zabrinutost izaziva i pitanje finansiranja, uz procjene da će teret na kraju pasti na poreske obveznike.

S druge strane, dio političkih aktera u Njemačkoj podržava inicijativu, ističući da je u savremenim uslovima nužno imati duple sisteme kako bi se obezbjedila otpornost na moguće napade i prekide u komunikacijama.

Evropska komisija zasad se uzdržava od komentara, naglašavajući da su ovakve investicije u nadležnosti država članica, ali istovremeno podsjeća da zajednički projekti poput IRIS² omogućavaju efikasnije korišćenje resursa i razvoj tehnologije na nivou cijele EU.

Svijet Satelit van kontrole: Srušiće se na zemlju, hitno se oglasila NASA

I dok Brisel poziva na koordinaciju i integraciju, realnost na terenu pokazuje sve izraženiji raskorak između nacionalnih ambicija i zajedničke evropske strategije, što bi, u krajnjem ishodu, moglo skupo da košta i jedinstvo i bezbjednost EU.

(rt balkan)