Kit se nasukao na obali, stručnjaci savjetuju da eutanazija nije riješenje

Kita koji se nasukao na obali Baltičkog mora nikako ne treba eutanazirati, prema riječima jedne stručnjakinje.

"Postoje međunarodni dogovori o tome šta se može uraditi i kako", rekla je za dpa Ursula Zibert (Siebert), direktorka Instituta za istraživanje kopnenih i vodenih divljih životinja (ITAW) na Veterinarskom univerzitetu u Hanoveru.

Životinja duga oko 10 metara je grbavi kit, vjerovatno mladi mužjak, prema navodima organizacije Morski pastir (Sea Shepherd). "Što je kit veći, to je sve teže", objasnila je Zibert.

"Sa tim se stalno suočavamo. Ne tako često u Baltičkom moru, hvala Bogu." Ali, na primjer, ima nasukavanja ulješura i drugih vrsta kitova na obalma Severnog mora. "I jednostavno je veoma, veoma teško u uslovima koje ovdje imamo eutanazirati kita."

Jedan od problema je upotreba oružja i potrebnog kalibra, što može predstavljati potencijalnu opasnost za okolinu. Zbog međunarodnih dogovora, malo je mogućnosti za to u Njemačkoj, kao i u susjednim zemljama.

"Radije se pobrinemo, posebno kod ulješura, da mogu dostojanstveno i bez stresa da umru", rekla je Zibert.

Njemački pomorski muzej saopštio je za dpa da je riječ o izuzetno teškoj situaciji u kojoj stručnjaci moraju vrlo pažljivo da razmotre svaku mjeru i odluku.

"Eutanazija bi u uslovima koji vladaju u Nindorfu bila veoma teška, jer se kit još nalazi u vodi."

Voda je previše plitka za kita, a previše duboka za ciljano ubijanje. "Pored toga, kod tako velikog kita ne postoji pouzdana metoda eutanazije kojom bi se potpuno isključila dalja patnja."

(b92)