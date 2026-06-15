Afrička ostrvska zemlja sa 490.000 stanovnika i debitant na Svjetskom prvenstvu odigrala je 0:0 sa Španijom, aktuelnim prvakom Evrope.

Zelenortska Ostrva ili Zelenortska Republika, arhipelag službenog naziva Republika Cabo Verde, ostrvska je država smještena u Atlantskom okeanu, oko 570 kilometara od sjeverozapadne obale Afrike. Državu čini deset vulkanskih ostrva i nekoliko manjih ostrvaca.

Uprkos blizini afričkog kontinenta, od kojeg je dijeli Atlantik, Zelenortska Ostrva razvila su jedinstven identitet, prožet afričkim i evropskim uticajima. Glavni grad Praja, na ostrvu Santjago, političko je i privredno središte zemlje.

Porijeklo imena

Ime države potiče od portugalskih istraživača koji su obližnje poluostrvo Cap-Vert na obali današnjeg Senegala nazvali "Kabo Verde", što na portugalskom znači "Zeleni rt". Zanimljivo je da sama ostrva, zbog svoje suve klime, nisu naročito zelena.

Posljednjih godina vlada podstiče da se u međunarodnoj komunikaciji koristi službeni naziv Kabo Verde, iako je u engleskom govornom području naziv "Kape Verde" i dalje široko rasprostranjen, piše Indeks.

Geografski položaj i jezik

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Zelenortska Ostrva nalaze se u centralnom Atlantskom okeanu, između afričkog i američkog kontinenta. Udaljenost od Majamija na Floridi iznosi približno 3.700 kilometara, ali tačna udaljenost zavisi od toga o kojem je ostrvu i gradu u Sjedinjenim Američkim Državama riječ.

Službeni jezik u Republici Cabo Verde je portugalski, što je nasljeđe višestoljetne portugalske kolonijalne vlasti. Koristi se u administraciji, obrazovanju, medijima i službenim dokumentima. Međutim, u svakodnevnom životu najčešće se govori zelenortski kreolski, lokalno poznat kao Kriolu. Riječ je o kreolskom jeziku koji spaja portugalski vokabular sa afričkim jezičkim uticajima i ima nekoliko regionalnih varijanti širom arhipelaga.

Nezavisna i stabilna demokratija

Zelenortska Ostrva su nezavisna i suverena država. Nezavisnost od Portugala stekla su 5. jula 1975. godine, nakon više od 500 godina kolonijalne vladavine. Danas je Cabo Verde demokratska republika sa vlastitom vladom, ustavom i predsjednikom. Smatra se jednom od najstabilnijih demokratija u Africi, a članica je Ujedinjenih nacija, Afričke unije i nekoliko drugih međunarodnih organizacija.

Povezanost sa epidemijom hantavirusa

Zelenortska Ostrva dospjela su u centar međunarodne pažnje u maju ove godine, kada je kruzer usidren u blizini arhipelaga povezan sa rijetkom epidemijom hantavirusa. Nekoliko putnika razvilo je teške simptome, zbog čega su zdravstvene vlasti pokrenule istragu kako bi suzbile širenje zaraze. Epidemija nije bila povezana sa samim ostrvima, a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrdila je da nema dokaza o širenju virusa unutar zemlje.

Istorijski plasman na Svjetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva kvalifikovala se na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, što je njen prvi nastup na tom takmičenju u istoriji. "Plave morske ajkule", kako glasi njihov nadimak, osvojile su prvo mjesto u svojoj kvalifikacionoj grupi ispred Kameruna, Libije, Angole, Mauricijusa i Esvatinija. U osam odigranih utakmica ostvarile su šest pobjeda, jedan remi i jedan poraz.

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Tokom kvalifikacija ostvarile su ključne pobjede nad Kamerunom, Libijom, Angolom, Mauricijusom i Esvatinijem, a jedini poraz doživjele su u gostima kod Kameruna u junu 2024. godine. Pobjedom od 3:0 nad Esvatinijem u posljednjoj utakmici, "Plave morske ajkule" potvrdile su svoj istorijski uspjeh i obezbijedile mjesto na najvećoj svjetskoj fudbalskoj pozornici.