Šta nas čeka za Uskrs - objavljena prognoza

Prema najnovijoj dugoročnoj prognozi, Uskrs koji ove godine pada 12. aprila u Srbiji biće obilježen stabilnim i prijatnim prolećnim vremenom – bez naglih promjena i bez padavina.

Grafikon pokazuje jasan trend porasta temperatura kako se približava sredina aprila, a upravo tog dana očekuje se prilično ugodan vremenski scenario.

Zanimljivosti Na Vatrenom konju nekima stiže savršenstvo - jeste li među njima

Maksimalna dnevna temperatura kretaće se oko 15 do 16 stepeni, dok će jutarnje i minimalne vrijednosti biti oko 5 do 6 stepeni. Srednja dnevna temperatura biće oko 10 do 11 stepeni, što je u skladu sa prosekom za ovo doba godine.

Ono što je posebno važno jeste da nema naznaka za kišu oko 12. aprila. Nakon nešto nestabilnijeg perioda krajem marta, početak i sredina aprila donose smirivanje vremena, sa znatno manje padavina i više suvih dana. To znači da će Uskrs najvjerovatnije proteći bez kišobrana, uz dosta suvog i prijatnog vremena.

Društvo Stiže pogoršanje vremena: Sutra temperatura pada na nulu, evo i gdje

U odnosu na prve dane aprila, vidi se postepeno otopljenje, pa će vazduh biti znatno prijatniji nego početkom mjeseca, kada su temperature bile niže. Iako neće biti pravih proljećnih vrućina, vrijeme će biti idealno za boravak napolju, porodična okupljanja i tradicionalne uskršnje aktivnosti.

Uskrs u Srbiji ove godine donosi mirno, suvo i umjereno toplo prolećno vrijeme, bez ekstremnih oscilacija – upravo onako kako većina i priželjkuje za praznične dane.