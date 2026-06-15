Vic dana: Poruke za muža

Autor:ATV
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Muž se uveče vraća s posla i na stolu ga dočeka ženina poruka:
"Mama je bolesna, otišla sam kod nje!"
Zatim poruka na frižideru:
- Hrana je u frižideru, samo je podgrij u mikrolatasnoj!
Muž krene u krevet, opet poruka:
- Sanjaj o meni!
Kad mu dosade poruke, obuče se i krene obuvati cipelu, a u njoj poruka:
- Kuda, kuda?
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