Vic dana: Poruke za muža

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Muž se uveče vraća s posla i na stolu ga dočeka ženina poruka:

"Mama je bolesna, otišla sam kod nje!" Zatim poruka na frižideru: - Hrana je u frižideru, samo je podgrij u mikrolatasnoj! Muž krene u krevet, opet poruka: - Sanjaj o meni! Kad mu dosade poruke, obuče se i krene obuvati cipelu, a u njoj poruka: - Kuda, kuda?

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