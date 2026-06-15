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Vic dana: Poruke za muža

Autor:

ATV
15.06.2026 22:21

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Vic
Foto: Unsplash

Muž se uveče vraća s posla i na stolu ga dočeka ženina poruka:

"Mama je bolesna, otišla sam kod nje!"

Zatim poruka na frižideru:

- Hrana je u frižideru, samo je podgrij u mikrolatasnoj!

Muž krene u krevet, opet poruka:

- Sanjaj o meni!

Kad mu dosade poruke, obuče se i krene obuvati cipelu, a u njoj poruka:

- Kuda, kuda?

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Tagovi :

Vic dana

humor i zabava

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