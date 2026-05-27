Zaokret američke politike na Balkanu potvrdio izvještaj Stejt Departmenta

Sjedinjene Američke Države odustaju od politike izgradnje država i intervencionizma na Zapadnom Balkanu i okreću se saradnji, navodi se u izvještaju Stejt Departmenta. Objašnjava se da u Bosni i Hercegovini, SAD ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i suverenitetu i teritorijalnom integritetu zemlje. U izvještaju se ističe i da neriješeni sporovi i dugotrajne podjele urušavaju regionalnu stabilnost.

Administracija nastoji da konsoliduje ovu stabilnost i nastaviće da podstiče aktere u BiH da izbjegavaju destabilizujuće poteue i akcije koje unose podjele, a koje bi ugrozile mogućnosti za unapređenje naše zajedničke ekonomske agende“.

Republika Srpska podržava prestanak američke podrške aktivnostima na izgradnji tuđih država, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović. SAD žele mir i stabilnost u BiH.

“Prestanak podrške aktivnostima na izgradnji tuđih država znači da ćemo sami morati da donosimo odluke, a kad sami morate da donosite odluke to znači da svi moraju da se dogovoraju. Političari u Sarajevu često kažu da je dogovor u BiH nemoguć, da će opet neko intervenisati, ali više nikada niko neće intervenisati i to treba da bude jasno svima”, kazala je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Iz Gold instituta za međunarodnu strategiju kažu da je sadašnja američka administracija promijenila pristup prema Republici Srpskoj.

„Imamo promjenu administracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni vide svijet drugačije. Ja mislim da je to stvarno prilika i mislim da ćemo biti u mogućnosti da iskoristimo prednost od ovih politika i administracije i otvoriti neke nove prilike i ostvariti možda neku jaču saradnju u ekonomiji“, kazao je Majl Flin, predsjedavajući Gold instituta za međunarodnu strategiju.

„U prvom mandatu je bio uzdržaniji, sada ima više slobode. Njegova poruka je da želi da gradi veze i partnerstva odgovaraju objema državama“, rekla je Lara Logan, američka novinarka.

U izvještaju se nijednom ne pominje kancelarija visokog predstavnika i to ukazuje na određenu promjenu u odnosu na prethodne slične dokumente, kažu analitičari.

„Uopšte se ne spominje kancelarija visokog predstavnika, više se fokusiraju na tim nekim opštim stvarima, tako da imaju veći manevarski prostor. Izgleda da ostavljaju pitanja OHR-a i dalje partnerima u EU, odnosno u Evropi“, rekao je Srđan Radanović, politikolog.

„Administracija predsjednika Trampa potvrđuje svoje opredjeljenje da okonča svaki oblik međunarodnog intervencionizma, a što će u svakom slučaju najteže pasti onima koji su se nadali da će doći neki novi visoki predstavnik, da će doći neki novi bauk međunarodnog intervencionizma koji će isporučiti njihove političke ciljeve“, rekao je Damir Sakić, politički analitičar i pravnik.

Dok iz Vašingtona stižu poruke o smanjenju međunarodnog intervencionizma, iz Republike Srpske je stigao konkretan politički odgovor. Usvojena je Deklaracija o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika. Poslije 30 godina intervencionizma došlo je vrijeme da BiH preuzme odgovornost za svoju budućnost, navodi se u deklaraciji.