Cvijanović: Vrijeme za zatvaranje OHR-a

ATV
27.05.2026 14:58

Цвијановић: Вријеме за затварање ОХР-а
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je Kancelarija visokog predstavnika /OHR/ nepotrebna, suvišna, dotrajala i štetna institucija, te je zato logično usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske Deklaracije o zatvaranju OHR-a.

"Šta će se dalje dešavati - vidjećemo, ali ono što znamo jeste da su krenuli veliki zahvati kada je riječ o redefinisanju pozicije OHR-a, ali i obračun sa bonskim ovlaštenjima. Vrijeme redefinisanja je došlo, a krajnji cilj jeste ukidanje pozicije visokog predstavnika i OHR-a u BiH", izjavila je Cvijanovićeva novinarima u Prnjavoru, a prenosi Srna.

Cvijanovićeva je naglasila da je bespravno sve što je radio OHR.

"Želimo da pokažemo da smo snalažljivi i da smo predano radili. Svaki međunarodni forum je prilika da se govori o opterećenjima koja postoje u BiH, a jedno od njih jeste OHR", istakla je Cvijanovićeva.

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su juče Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika /OHR/ u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR.

