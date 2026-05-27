Logo
Large banner

Produženo radno vrijeme CI Gradiška

Autor:

ATV
27.05.2026 15:30

Komentari:

0
Гранични прелаз Градишка
Foto: AMSRS

UIO produžava radno vrijeme carinske službe u Carinskoj ispostavi Gradiška četvrtkom i petkom do 22 sata.

Uprava za indirektno oporezivanje obavještava sve obveznike indirektnih poreza, korisnike carinskog sistema i javnost da će carinska služba u Carinskoj ispostavi Gradiška četvrtkom i petkom raditi produženo, odnosno do 22:00 časa.

Redovno radno vrijeme carinske službe u ovoj carinskoj ispostavi je od 08:00 do 20:00 časova, ali je donesena odluka o produženju rada u dane kada su najveće gužve i pojačan promet robe i transportnih sredstava na ulazu u Bosnu i Hercegovinu.

Produženje radnog vremena uvedeno je s ciljem pružanja dodatne podrške privrednim subjektima i svim korisnicima carinskih usluga, te kako bi se ubrzao protok roba i smanjila čekanja koja su posebno izražena četvrtkom i petkom.

UIO ovim aktivnostima nastoji izaći u susret poslovnoj zajednici i omogućiti efikasnije obavljanje carinskih procedura, uz smanjenje zastoja i rasterećenje graničnog prometa, navodi se u saopštenju.

Uprava za indirektno oporezivanie će i u narednom periodu nastaviti pratiti stanje na terenu i, u skladu sa potrebama privrede i intenzitetom prometa, preduzimati mjere s ciljem unapređenja carinskih procedura i kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima, saopšteno je ispred Uprave za indirektno oporezivanje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

GP Gradiška

novi granični prelaz Gradiška

produženo radno vrijeme

UIO BiH

saopštenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Електро-Бијељина: У Лопарама у току велика реконструкција далековода - Циљ стабилније снабдијевање струјом током зиме

Društvo

Elektro-Bijeljina: U Loparama u toku velika rekonstrukcija dalekovoda - Cilj stabilnije snabdijevanje strujom tokom zime

23 min

0
киша невријеме лоше вријеме падавине

Društvo

Lijepo vrijeme nije dugo trajalo: Sutra kiša i pljuskovi

1 h

0
Отац Предраг упозорио вјернике: Ово никако не радите

Društvo

Otac Predrag upozorio vjernike: Ovo nikako ne radite

2 h

0
У оквиру републичке акције "Лако је појас везати", Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у сарадњи са градском управом у Фочи, поклонила је данас фочанском Удружењу вишечланих породица "Опстанак" четири аутосједалице и за првачиће Основне школе "Свети Сава" одржала предавање о правилима саобраћаја.

Društvo

"Lako je pojas vezati": Autosjedalice za višečlane porodice, predavanje i slikovnice za prvačiće

3 h

0

  • Najnovije

15

44

Večera o kojoj bruji region! Ceca objavila fotku sa svjetskim zavodnikom Simoneom

15

41

Detalji hapšenja starlete Tamare Bojanić

15

36

SIPA uhapsila Radovana Jelušića: Osuđivan za pljačku zlatare u Tokiju, hapšen u Rimu i Španiji

15

35

Cvijanović: Zahvalnost svima koji su ugradili svoje živote u temelje Srpske

15

30

Produženo radno vrijeme CI Gradiška

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner