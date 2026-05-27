Produženo radno vrijeme CI Gradiška

UIO produžava radno vrijeme carinske službe u Carinskoj ispostavi Gradiška četvrtkom i petkom do 22 sata.
Uprava za indirektno oporezivanje obavještava sve obveznike indirektnih poreza, korisnike carinskog sistema i javnost da će carinska služba u Carinskoj ispostavi Gradiška četvrtkom i petkom raditi produženo, odnosno do 22:00 časa.
Redovno radno vrijeme carinske službe u ovoj carinskoj ispostavi je od 08:00 do 20:00 časova, ali je donesena odluka o produženju rada u dane kada su najveće gužve i pojačan promet robe i transportnih sredstava na ulazu u Bosnu i Hercegovinu.
Produženje radnog vremena uvedeno je s ciljem pružanja dodatne podrške privrednim subjektima i svim korisnicima carinskih usluga, te kako bi se ubrzao protok roba i smanjila čekanja koja su posebno izražena četvrtkom i petkom.
UIO ovim aktivnostima nastoji izaći u susret poslovnoj zajednici i omogućiti efikasnije obavljanje carinskih procedura, uz smanjenje zastoja i rasterećenje graničnog prometa, navodi se u saopštenju.
Uprava za indirektno oporezivanie će i u narednom periodu nastaviti pratiti stanje na terenu i, u skladu sa potrebama privrede i intenzitetom prometa, preduzimati mjere s ciljem unapređenja carinskih procedura i kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima, saopšteno je ispred Uprave za indirektno oporezivanje.
