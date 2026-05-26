Logo
Large banner

"Zatvaranje OHR-a ima suštinski značaj za trajan mir u BiH"

Autor:

ATV
26.05.2026 21:29

Komentari:

0
ОХР, Канцеларија високог представника
Foto: ATV

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozdravio je jedinstvo poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske prilikom usvajanja Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika /OHR/, te ocijenio je da je za trajan mir i stabilnost u BiH suštinski važno da OHR bude zatvoren.

Linta je istakao da je neophodno da prestane nametanje odluka i da se vrate oduzete nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom, saopštio je Savez Srba iz regiona.

"Posebno raduje jedinstven stav narodnih poslanika Republike Srpske, bez obzira na to da li pripadaju vlasti ili opoziciji, kada je riječ o državnim i nacionalnim pitanjima", naglasio je Linta, prenosi Srna

On je ukazao da brojne činjenice potvrđuju da je dosadašnje d‌jelovanje Kancelarije visokog predstavnika, a naročito primjena "bonskih ovlašćenja" i nametanje odluka, produbilo pod‌jele i povećalo nepovjerenje između Srba i Bošnjaka.

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su danas Deklaraciju o zatvaranju OHR-a u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

OHR

Miodrag Linta

Bivši visoki predstavnik

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Денис Звиздић

BiH

Zvizdićev zahtjev Ustavnom sudu BiH je neustavan i nedopustiv

3 h

0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић

BiH

Amidžić odgovorio Krnjiću: Za dvije sedmice nije bilo 15 minuta ni za pismeno izjašnjavanje?

6 h

2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић гост емисије "У првом плану"

BiH

Cvijanović: Kurban-bajram da podsjeti na međusobno poštovanje

7 h

3
Златко Кнежевић поново изабран за члана Венецијанске комисије

BiH

Zlatko Knežević ponovo izabran za člana Venecijanske komisije

8 h

0

  • Najnovije

22

40

Muž joj završio u logoru, sin umro sa 6 godina, a nju pokosila bolest: Teška sudbina pjevačice

22

22

Poljanski: Zapadne zemlje ignorisale udar na Starobeljski

22

14

Bizaran incident: Skakao i zabijao se u auta, bacao se na put, jedva ga obuzdali

22

11

Ova zemlja ima čak 10.000 plaža!

22

11

Poznato kada će biti sahranjen Aleksandar Nešović Baja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner