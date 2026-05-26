"Zatvaranje OHR-a ima suštinski značaj za trajan mir u BiH"

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozdravio je jedinstvo poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske prilikom usvajanja Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika /OHR/, te ocijenio je da je za trajan mir i stabilnost u BiH suštinski važno da OHR bude zatvoren.
Linta je istakao da je neophodno da prestane nametanje odluka i da se vrate oduzete nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom, saopštio je Savez Srba iz regiona.
"Posebno raduje jedinstven stav narodnih poslanika Republike Srpske, bez obzira na to da li pripadaju vlasti ili opoziciji, kada je riječ o državnim i nacionalnim pitanjima", naglasio je Linta, prenosi Srna
On je ukazao da brojne činjenice potvrđuju da je dosadašnje djelovanje Kancelarije visokog predstavnika, a naročito primjena "bonskih ovlašćenja" i nametanje odluka, produbilo podjele i povećalo nepovjerenje između Srba i Bošnjaka.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su danas Deklaraciju o zatvaranju OHR-a u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
3 h0
BiH
6 h2
BiH
7 h3
BiH
8 h0
Najnovije
22
40
22
22
22
14
22
11
22
11
Trenutno na programu