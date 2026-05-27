Detalji hapšenja starlete Tamare Bojanić

Starleta Tamara Bojanić, koja je svoju popularnost stekla na društvenim mrežama, uhapšena je prethodne večeri zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Sada su isplivali novi detalji, a kako Kurir saznaje, Tamara je vozila nasilničkom vožnjom, pa molila policiju da joj ne rade test.

Takođe, saznali smo da je starleta u bliskom odnosu sa pojedinim pripadnicima Kavačkog klana, a tokom incidenta od prošle večeri, ona je divljala preko Mosta na Adi.

Nedavno pretučena

Podsjetimo, Bojanićka je tvrdila da ju je bivši dečko pretukao. Na snimku, starleta je govorila da ju je njen dečko, fizički napao, dok je grcala u suzama i prikazivala trenutnu situaciju u kojoj je bila. Uz video je tada dodala potresne riječi, nazivajući svog partnera "nasilnikom" i tvrdeći da on odbija da napusti njihov stan, kao i da ju je ponovo prebio.

Nedavno ga optužila da joj duguje 20.000 evra

Starleta je nedavno objavila prepisku sa partnerom, a u istoj se videlo kako joj on traži novac na zajam, iako joj je već dužan veliku sumu.

Tamara je odbila da mu ponovo pozajmi novac, te je njihova prepirka kulminirala i došlo je do žestokih uvreda.

Podsjetimo, Tamara, nekadašnja teniserka, je postala zvezda sajtova za odrasle, često izaziva lavinu negativnih komentara svojim izjavama.