Logo
Large banner

Penelope Kruz doživjela šok: Mislila sam da ću umrijeti

Autor:

ATV
27.05.2026 14:52

Komentari:

0
Пенелопе Круз позира фотографима по доласку на премијеру филма на 79. међународном филмском фестивалу у Кану, јужна Француска, четвртак, 21. мај 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andreea Alexandru

Španska glumica Penelope Kruz otkrila je da je tokom snimanja novog filma doživjela ozbiljan zdravstveni šok nakon što su joj ljekari saopštili da postoji mogućnost da ima aneurizme na mozgu.

Glumica je o traumatičnom iskustvu govorila na konferenciji za medije tokom festivala u Kanu, gd‌je je njen novi film "The Black Ball" (La Bola Negra) premijerno prikazan uz višeminutne ovacije publike.

Kako prenosi Variety, Kruz je objasnila da se sve dogodilo neposredno prije snimanja noćnih scena u kojima njen lik nastupa kao kabaretska izvođačica pred vojnicima.

"Spremala sam se, stavljala periku pred izlazak na set, kada su mi rekli: Izgleda da imate aneurizmu na mozgu", prisjetila se glumica, prenosi Avaz.

"Mislila sam da ću umrijeti. Sve je d‌jelovalo potpuno nestvarno" dodala je.

Otkrila je da je narednog dana prošla dodatne medicinske preglede, nakon čega su ljekari zaključili da može nastaviti sa snimanjem filma, uključujući zahtjevne scene pjevanja i plesa.

Glumica kaže da je cijelo iskustvo promijenilo njen pogled na život.

"Pomislila sam da je pravo čudo što sam dobro i da moram drugačije gledati na sve", izjavila je.

Takođe je pohvalila filmsku ekipu zbog podrške koju su joj pružili tokom teškog trenutka, ističući da je upravo zajedništvo pomoglo da nastavi dalje uprkos strahu i neizvjesnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Penelope Kruz

glumica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.

Scena

Tajni jelovnik Lepe Brene pomoću kojeg je smršala 17 kilograma

8 h

0
Муж јој завршио у логору, син умро са 6 година, а њу покосила болест: Тешка судбина пјевачице

Scena

Muž joj završio u logoru, sin umro sa 6 godina, a nju pokosila bolest: Teška sudbina pjevačice

17 h

0
Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović poručila: "Pustila sam vas, a sad ću da vas tužim"

17 h

0
Јелена Костов

Scena

Jelena Kostov otkrila kako vaspitava djecu: Da samo oboje kao ja ne bi bilo dobro

17 h

0

  • Najnovije

15

44

Večera o kojoj bruji region! Ceca objavila fotku sa svjetskim zavodnikom Simoneom

15

41

Detalji hapšenja starlete Tamare Bojanić

15

36

SIPA uhapsila Radovana Jelušića: Osuđivan za pljačku zlatare u Tokiju, hapšen u Rimu i Španiji

15

35

Cvijanović: Zahvalnost svima koji su ugradili svoje živote u temelje Srpske

15

30

Produženo radno vrijeme CI Gradiška

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner