Penelope Kruz doživjela šok: Mislila sam da ću umrijeti

Španska glumica Penelope Kruz otkrila je da je tokom snimanja novog filma doživjela ozbiljan zdravstveni šok nakon što su joj ljekari saopštili da postoji mogućnost da ima aneurizme na mozgu.

Glumica je o traumatičnom iskustvu govorila na konferenciji za medije tokom festivala u Kanu, gd‌je je njen novi film "The Black Ball" (La Bola Negra) premijerno prikazan uz višeminutne ovacije publike.

Kako prenosi Variety, Kruz je objasnila da se sve dogodilo neposredno prije snimanja noćnih scena u kojima njen lik nastupa kao kabaretska izvođačica pred vojnicima.

"Spremala sam se, stavljala periku pred izlazak na set, kada su mi rekli: Izgleda da imate aneurizmu na mozgu", prisjetila se glumica, prenosi Avaz.

"Mislila sam da ću umrijeti. Sve je d‌jelovalo potpuno nestvarno" dodala je.

Otkrila je da je narednog dana prošla dodatne medicinske preglede, nakon čega su ljekari zaključili da može nastaviti sa snimanjem filma, uključujući zahtjevne scene pjevanja i plesa.

Glumica kaže da je cijelo iskustvo promijenilo njen pogled na život.

"Pomislila sam da je pravo čudo što sam dobro i da moram drugačije gledati na sve", izjavila je.

Takođe je pohvalila filmsku ekipu zbog podrške koju su joj pružili tokom teškog trenutka, ističući da je upravo zajedništvo pomoglo da nastavi dalje uprkos strahu i neizvjesnosti.