Tajni jelovnik Lepe Brene pomoću kojeg je smršala 17 kilograma

27.05.2026 07:38

Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.
Promjena izgleda Lepe Brene svojevremeno je izazvala veliku pažnju javnosti, naročito nakon što je pjevačica za šest mjeseci uspjela da smrša 17 kilograma.

Zahvaljujući posebnom režimu ishrane, potpuno se transformisala, a njenu proteinsku dijetu detaljno je analizirala nutricionistica-dijetetičarka Jovana Srejić Ferluga, koja je sastavila i primjer petodnevnog jelovnika.

DAN 1

Doručak: kajgana sa paprikom i gljivama

Potrebno je: 2 jaja, ½ šolje gljiva, ½ šolje paprike, 20 grama izrendanog sira, 1,5 supene kašike maslinovog ulja, 50 grama mladog sira, so i biber po ukusu.

Priprema: sastojke staviti u činiju, dobro promiješati, zagrijati maslinovo ulje u tavi i sipati smjesu. Lagano pržiti.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 grama grilovanog mesa, svježa salata od povrća po izboru.

Večera: tuna salata sa susamom

Potrebno je: 2 šolje kupusa, mladi luk, 10 rotkvica, ½ konzerve tunjevine.

Dresing: 1 kašika ulja, 1 kašika sirćeta ili limunovog soka, 1 kašika pečenog susama, 1 šolja jogurta.

Priprema: isjeckati sastojke i dobro promiješati. Preliti dresingom.

DAN 2

Doručak: salata i 2 kuhana jaja

Za salatu je potrebno: 1 šolja kupusa, ½ šolje mrkve, ½ šolje cvekle, 1 supena kašika ulja.

Priprema: nakon što se sastojci pomiješaju, preliti uljem.

Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 grama grilovane ribe, svježa salata po izboru.

Večera: salata.

DAN 3

Doručak: omlet sa brokulom i sirom

Potrebno je: 2 jaja, ¾ šolje (70 grama) brokule, 2 supene kašike izrendanog sira, 1 kašičica maslinovog ulja, so, biber, 1 šolja jogurta.

Priprema: propržiti brokulu, dodati umućena jaja sa začinima, lagano pržiti i dodati ostale sastojke.

Ručak: potaž od povrća, 150 grama grilovanog bifteka, svježa salata.

Večera: mediteranska salata od tunjevine.

DAN 4

Doručak: omlet i salata

Potrebno je: 2 jaja, 100 grama povrća, 1 kašika ulja, 1 šolja jogurta ili kefira, 1,5 šolja zelene salate, ½ kašike ulja, limunov sok.

Priprema: umutiti jaja, dodati povrće, ulje, salatu i jogurt/kefir. Začiniti.

Ručak: potaž i 200 grama grilovanog bijelog mesa, svježa salata.

Večera: Cezar salata.

DAN 5

Doručak: mafini sa paprikom, gljivama i jajima

Potrebno je: 2 jaja, ½ šolje gljiva, ¼ šolje crvenog kupusa, 20 g sira, 1 supena kašika jogurta, 1,5 supena kašika maslinovog ulja, so, biber, 50 grama mladog sira.

Priprema: zagrijati rernu na 180°C, pripremiti kalup i izdinstati povrće. Umutiti jaja i jogurt, sipati u kalup, dodati sir i peći oko 20 minuta.

Ručak: potaž od povrća, 200 grama grilovane ribe, svježa salata.

Večera: vitaminska salata sa kockicama mesa i jabuke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

