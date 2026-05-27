Tajni jelovnik Lepe Brene pomoću kojeg je smršala 17 kilograma

Promjena izgleda Lepe Brene svojevremeno je izazvala veliku pažnju javnosti, naročito nakon što je pjevačica za šest mjeseci uspjela da smrša 17 kilograma.
Zahvaljujući posebnom režimu ishrane, potpuno se transformisala, a njenu proteinsku dijetu detaljno je analizirala nutricionistica-dijetetičarka Jovana Srejić Ferluga, koja je sastavila i primjer petodnevnog jelovnika.
Doručak: kajgana sa paprikom i gljivama
Potrebno je: 2 jaja, ½ šolje gljiva, ½ šolje paprike, 20 grama izrendanog sira, 1,5 supene kašike maslinovog ulja, 50 grama mladog sira, so i biber po ukusu.
Priprema: sastojke staviti u činiju, dobro promiješati, zagrijati maslinovo ulje u tavi i sipati smjesu. Lagano pržiti.
Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 grama grilovanog mesa, svježa salata od povrća po izboru.
Večera: tuna salata sa susamom
Potrebno je: 2 šolje kupusa, mladi luk, 10 rotkvica, ½ konzerve tunjevine.
Dresing: 1 kašika ulja, 1 kašika sirćeta ili limunovog soka, 1 kašika pečenog susama, 1 šolja jogurta.
Priprema: isjeckati sastojke i dobro promiješati. Preliti dresingom.
Doručak: salata i 2 kuhana jaja
Za salatu je potrebno: 1 šolja kupusa, ½ šolje mrkve, ½ šolje cvekle, 1 supena kašika ulja.
Priprema: nakon što se sastojci pomiješaju, preliti uljem.
Ručak: tanjir potaža od povrća, 200 grama grilovane ribe, svježa salata po izboru.
Večera: salata.
Doručak: omlet sa brokulom i sirom
Potrebno je: 2 jaja, ¾ šolje (70 grama) brokule, 2 supene kašike izrendanog sira, 1 kašičica maslinovog ulja, so, biber, 1 šolja jogurta.
Priprema: propržiti brokulu, dodati umućena jaja sa začinima, lagano pržiti i dodati ostale sastojke.
Ručak: potaž od povrća, 150 grama grilovanog bifteka, svježa salata.
Večera: mediteranska salata od tunjevine.
Doručak: omlet i salata
Potrebno je: 2 jaja, 100 grama povrća, 1 kašika ulja, 1 šolja jogurta ili kefira, 1,5 šolja zelene salate, ½ kašike ulja, limunov sok.
Priprema: umutiti jaja, dodati povrće, ulje, salatu i jogurt/kefir. Začiniti.
Ručak: potaž i 200 grama grilovanog bijelog mesa, svježa salata.
Večera: Cezar salata.
Doručak: mafini sa paprikom, gljivama i jajima
Potrebno je: 2 jaja, ½ šolje gljiva, ¼ šolje crvenog kupusa, 20 g sira, 1 supena kašika jogurta, 1,5 supena kašika maslinovog ulja, so, biber, 50 grama mladog sira.
Priprema: zagrijati rernu na 180°C, pripremiti kalup i izdinstati povrće. Umutiti jaja i jogurt, sipati u kalup, dodati sir i peći oko 20 minuta.
Ručak: potaž od povrća, 200 grama grilovane ribe, svježa salata.
Večera: vitaminska salata sa kockicama mesa i jabuke.
