Upaljen meteoalarm za Banjaluku i Prijedor

Za područje Banjaluke i Prijedora za danas je izdato žuto upozorenje zbog visoke temperature vazduha, ali i grmljavine, objavio je Meteoalarm.

Za regiju Banjaluke upozorenje za visoku temperaturu vazduha objavljeno je za period od 11.00 do 18.00 časova, kada je prognozirano da će temperatura biti od 30 do 34 stepena Celzijusova.

U saopštenju je navedeno da je upozorenje za grmljavinu izdato za period od 18.00 časova do ponoći, a građanima je predočeno da budu posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni.

Za regiju Prijedora upozorenje za grmljavinu na snazi je za period od 17.00 časova do ponoći.

Upozorenje za visoku temperaturu vazduha na području Prijedora izdato je za period od 11.00 do 18.00 časova, a prognozirano je da će temperatura biti u intervalu od 30 do 34 stepena Celzijusova.