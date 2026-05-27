Upaljen meteoalarm za Banjaluku i Prijedor

Autor:ATV
Komentari:0
Za područje Banjaluke i Prijedora za danas je izdato žuto upozorenje zbog visoke temperature vazduha, ali i grmljavine, objavio je Meteoalarm.
Za regiju Banjaluke upozorenje za visoku temperaturu vazduha objavljeno je za period od 11.00 do 18.00 časova, kada je prognozirano da će temperatura biti od 30 do 34 stepena Celzijusova.
U saopštenju je navedeno da je upozorenje za grmljavinu izdato za period od 18.00 časova do ponoći, a građanima je predočeno da budu posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni.
Za regiju Prijedora upozorenje za grmljavinu na snazi je za period od 17.00 časova do ponoći.
Ekonomija
EU staje ukraj jeftinim pošiljkama: Šta to znači za građane BiH?
Upozorenje za visoku temperaturu vazduha na području Prijedora izdato je za period od 11.00 do 18.00 časova, a prognozirano je da će temperatura biti u intervalu od 30 do 34 stepena Celzijusova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zdravlje
2 h0
Zdravlje
16 h0
Zdravlje
20 h0
Zdravlje
1 d0
Najnovije
10
25
10
21
10
18
10
13
10
12
Trenutno na programu