Napitak koji se pije na prazan stomak: Čisti organizam od parazita i smanjuje apetit

Foto: Anna Pou/Pexels

Jutarnji napitak za čišćenje organizma od parazita radi najbolje kada ga popijete prije prve kafe, na potpuno prazan stomak.

Tri sastojka, šolja tople vode, nula kompromisa. Većina ljudi pravi istu grešku, kuvaju đumbir umjesto da ga preliju, i tako ubijaju upravo ona jedinjenja zbog kojih su sve ovo i započeli.

Šta zaista radi ovaj napitak za detoksikaciju

Topla voda sa limunom, svježim đumbirom i prstohvatom kurkume pokreće žuč i pomaže crijevima da isprazne ono što su tokom noći obradila. Đumbir sadrži gingerol, jedinjenje koje smiruje nadutost i grčeve u tankom crijevu. Limun donosi vitamin C i blagu kiselost koja podstiče lučenje želudačnih sokova.

Kurkuma je tu zbog kurkumina. On djeluje protivupalno, a u kombinaciji sa prstohvatom crnog bibera njegova apsorpcija raste i do dvadeset puta. Bez bibera, kurkuma uglavnom prođe kroz vas netaknuta.

Recept koji se pravi za tri minuta

Trebaće vam 300 ml tople vode (ne ključale), sok od pola limuna, dva tanka kolutića svježeg đumbira, prstohvat kurkume i zrno crnog bibera koje izgnječite nožem. Đumbir prelijte vodom temperature oko 70 stepeni i ostavite pet minuta poklopljeno. Dodajte limun i začine na kraju.

Ako ključate vodu sa đumbirom, gubite eterična ulja. Ako sipate limun u vrelu tečnost, vitamin C se raspada. Redoslijed je ovdje sve.

Da li ovaj domaći napitak protiv parazita zaista djeluje

Ne, neće vas magično očistiti za jedno jutro. Ali kombinacija đumbira, kurkume i kiselog okruženja u stomaku stvara sredinu u kojoj se paraziti teže zadržavaju, a peristaltika postaje redovnija. Efekat je kumulativan, ne trenutan.

Kako navodi pregledni rad objavljen u časopisu „Foods“, istraživanje o bioaktivnim svojstvima đumbira potvrđuje njegovo dejstvo na varenje i smanjenje upalnih procesa u digestivnom traktu.

Zašto ubija apetit, a ne izaziva glad kasnije

Topla tečnost ujutru rasteže zid želuca i šalje signal sitosti prije nego što uopšte pomislite na doručak. Đumbir dodatno stabilizuje šećer u krvi, što znači da nećete imati onaj nervozni napad gladi oko jedanaest sati. Ljudi koji ovo piju mjesec dana redovno prijavljuju da im je porcija na ručku manja za trećinu, sasvim spontano

Kurkuma usporava pražnjenje želuca taman toliko da osjećaj sitosti potraje. To je razlog zašto se ovaj jutarnji eliksir za probavu preporučuje umjesto soka od narandže, koji daje brz skok šećera i još brži pad.

Kada ovaj napitak ne smijete da pijete

Ako imate čir na želucu, refluks ili uzimate lijekove za razređivanje krvi, preskočite limun i đumbir u ovim količinama. Trudnice bi trebalo da konsultuju ljekara prije nego što uvedu kurkumu u svakodnevni ritual. Žučni kamenci su takođe razlog za oprez, jer napitak pokreće žuč.

Za sve ostale, ovo je najjeftinija zdrava navika koju možete uvesti. Sastojci koštaju manje od pedeset dinara po dozi, a efekat na nadutost osetićete već poslije nedjelju dana.

Koliko dugo treba piti ovaj napitak

Jutarnji napitak za čišćenje organizma treba piti minimalno tri nedjelje da osjetite razliku u varenju, a šest nedjelja da se efekat na apetit stabilizuje. Pauza od sedam dana svaka dva mjeseca daje crijevima šansu da se ne naviknu potpuno na stimulaciju.

Da li se napitak može piti hladan

Može, ali topla voda bolje pokreće peristaltiku i lučenje žuči. Hladna verzija osvježava, ali ne čisti crijeva podjednako efikasno.

Mogu li đumbir i kurkumu zamijeniti praškom

Možete, ali svježi korijen ima više aktivnih jedinjenja. Ako koristite prašak, prepolovite količinu i obavezno dodajte crni biber.

Da li smijem da dodam med

Smijete, ali tek kada se napitak prohladi ispod 40 stepeni. Vrela voda uništava enzime u medu i pretvara ga u običan šećer.

