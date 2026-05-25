Otkriveno odakle je krenula epidemija ebole? Isto se dogodilo prije 10 godina

Troje volontera Crveni krst preminulo je u Demokratskoj Republici Kongo, najverovatnije od virusa ebole, objavio je Bi-bi-si.

Vjeruje se da su se volonteri zarazili ebolom 27. marta dok su u provinciji Ituri, žarištu aktuelne epidemije, radili na projektu koji nije bio povezan sa tim virusom. Iako se u to vrijeme ebola, izazvana sojem Bundigjo, već širila provincijom Ituri, izbijanje zaraze još nije bilo prepoznato.

Podsjetimo, kao prvi slučaj aktuelne epidemije vodi se medicinska sestra iz provincije Ituri koja je od ebole preminula 20. aprila. Pored Iturija, slučajevi ebole otkriveni su i u regionima Sjeverni i Južni Kivu.

Istovremeno, u susjednoj Ugandi potvrđena su tri nova slučaja, pa je broj zaraženih porastao na pet.

"Kako jačaju napori nadzora u sklopu borbe protiv ebole u DR Kongu, do danas je identifikovano više od 900 sumnjivih slučajeva, od kojih je 101 potvrđen", napisao je generalni direktor SZO na mreži X, ne navodeći broj umrlih.U posljednjem bilansu objavljenom u subotu, ministarstvo zdravlja DR Konga navelo je da je epidemija izazvala 204 smrtna slučaja među 867 sumnjivih slučajeva.

Zemlja je 15. maja proglasila epidemiju bolesti ebole izazvane virusom Bundigjo, za koji trenutno ne postoji ni vakcina ni specifičan lek, a stopa smrtnosti može dostići 50 odsto. SZO je proglasila međunarodnu zdravstvenu uzbunu.

Ebola je u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, uz stopu smrtnosti koja se, prema SZO, kretala između 25 i 90 odsto.

SZO je još 17. maja proglasio ebolu u DR Kongu i Ugandi međunarodnom zdravstvenom prijetnjom. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti upozorio je da je još deset afričkih zemalja u riziku od širenja epidemije: Angola, Burundi, Centralnoafrička Republika, Republika Kongo, Etiopija, Kenija, Ruanda, Južni Sudan, Tanzanija i Zambija.

Ebola je zarazna tropska bolest čiji je uzročnik istoimeni virus otkriven 1976. godine. Postoji šest sojeva virusa, među kojima je i Bundibugijo, uzročnik aktuelne epidemije. Taj soj otkriven je 2007. godine u Uganda i do sada je izazvao dvije epidemije, sa stopom smrtnosti između 30 i 50 odsto.

Kao i ostali sojevi ebole, Bundibugijo se prenosi kontaktom sa krvlju i drugim tjelesnim tečnostima, a može izazvati simptome slične gripu, povraćanje i dijareju, a zatim unutrašnje i spoljašnje krvarenje, otkazivanje bubrega i jetre, pa čak i smrt. Za ovaj soj ebole trenutno ne postoje ni vakcina ni efikasna terapija.

Prema podacima SZO, postoje dokazi da se virus Bundibugijo neprimećeno širi već oko dva mjeseca u provinciji Ituri na severoistoku DR Konga, u blizini granice sa Ugandom i Sudanom. Epidemiolozi zato smatraju da je stvarni broj zaraženih znatno veći od zvanično potvrđenih slučajeva.

Na osnovu stopa smrtnosti iz prethodnih epidemija izazvanih sojem Bundibugijo i potvrđenih smrtnih slučajeva u trenutnoj epidemiji, broj zaraženih bi već sada mogao premašiti 900, pokazuje studija modeliranja koju su sproveli epidemiološkinja Rut Mekabe i njene kolege sa Imperial Koledž London.

Ipak, zbog brojnih nepoznanica, procjenjuje se da bi broj slučajeva mogao da pređe i hiljadu. Jedna od najvećih nepoznatih jeste brzina širenja zaraze, što bi moglo da ukaže na to kada je epidemija zapravo počela i koliko bi mogla da postane ozbiljna.

"Posebno je važno dopremiti resurse u region i pomoći ljudima u pogođenim područjima kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze i novi smrtni slučajevi", rekla je Rut Mekabe za Nature.

Kako je epidemija ebole izbila u provinciji Ituri još nije poznato, ali naučnici sumnjaju na voćne slijepe miševe. Oni predstavljaju prirodni rezervoar virusa ebole i široko su rasprostranjeni u toj oblasti. I prethodne epidemije, uključujući i najsmrtonosniju između 2014. i 2016. godine, kada je umrlo više od 11.300 ljudi od ukupno 28.600 zaraženih, povezivane su sa prenosom virusa sa slijepih miševa na druge životinje ili ljude, prenosi B92.