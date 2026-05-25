Haos u Francuskoj: Bizaran pokušaj samoubistva izazvao eksploziju, više povrijeđenih

25.05.2026 11:41

Возило Хитне помоћи.
U eksploziji koja se jutros dogodila u zgradi u varošici Viks u departmanu Vandeja na zapadu Francuske, povrijeđeno je sedam osoba, od kojih jedna teško, izjavio je za francuske medije zamjenik prefekta u gradu La Roš sir Jon Nikola Renji.

"Izgleda da je pokušaj samoubistva gasom izazvao eksploziju u ovoj zgradi, ali to će morati da se utvrdi tokom istrage. Ima sedmoro povrijeđenih, od kojih je jedna osoba zadobila teške povrede, vjerovatno ona koja je izazvala eksploziju, dok šest ostalih ima lakše povrede", rekao je Renji, prenosi dnevnik Figaro.

Incident se dogodio u staroj zgradi, bivšoj kasarni žandarmerije pretvorenoj u socijalni smještaj, sa prilično visokim, ruševnim zidovima.

Oko šezdeset vatrogasaca je i dalje na licu mjesta i pokušavaju da stave pod kontrolu požar koji je uslijedio nakon eksplozije, prenosi Telegraf.

