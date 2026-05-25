Lančani sudar autobusa i pet automobila: Više povrijeđenih

Pet osoba je povrijeđeno u Novom Sadu kada je autobus gradskog prevoza izazvao lančani sudar u kome je učestvovalo pet automobila.

Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros u Bulevaru patrijarha Pavla, kada je autobus udario u automobil ispred sebe i nabacio ga na još četiri vozila.

"Hitna pomoć je postupala po prvom prioritetu i u Klinički centar Vojvodine prevezeno je troje ljudi", rekao je portparol novosadske Hitne pomoći Zoran Krulj.

Tri osobe su prevezene na hirurgiju, dok su dvije zbrinute na licu mjesta, prenosi Tan‌jug.