Tramvaj "uletio" u zgradu: Objavljen snimak teške nezgode u Beogradu

U beogradskom naselju Dorćol, na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove, danas je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao tramvaj na redovnoj liniji.

Prema prvim informacijama sa terena, tramvaj je iz za sada nepoznatih razloga iskočio iz šina, izgubio kontrolu i silovito se zakucao u objekat pored puta.

Od siline udarca pričinjena je velika materijalna šteta kako na samom vozilu, tako i na fasadi zgrade.

Na licu mjesta nalaze se ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Kako saznaju mediji, u nezgodi ima povrijeđenih osoba, ali stepen njihovih povreda i tačan broj povrijeđenih putnika za sada nisu zvanično potvrđeni.

Saobraćaj u ovom dijelu grada je trenutno u potpunom prekidu, a policija vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove teške nezgode.

Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih službi, navodi "Telegraf".