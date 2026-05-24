Logo
Large banner

Šest mladića iz Crne Gore privedeno zbog srpske zastave

Autor:

ATV
24.05.2026 20:18

Komentari:

0
Шест младића из Црне Горе приведено због српске заставе

Šest mladića iz Crne Gore privedeno je ispred porte Manastira Svetih Arhangela kod Prizrena nakon što su pokušali da se fotografišu sa zastavom Srbije na uzvišenju iznad manastirskog kompleksa.

Mladiće je privela takozvana kosovska policija koja ih je poslije napisanih kazni pustila na slobodu.

Incident se dogodio za vrijeme održavanja tradicionalne smotre folklora "U susret Vidovdanu" u kompleksu manastira, koja je ove godine okupila oko 1.000 učesnika i posjetilaca, piše Kosovo onlajn.

Гори аутобус

Srbija

Jeziv prizor kod Pančeva: Vatra guta autobus, ljudi se jedva evakuisali

Smotra folklora "U susret Vidovdanu" tradicionalno označava početak Vidovdanskih svečanosti i jedan je od značajnijih događaja za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa Kosova i Metohije.

Manifestacija već četvrt vijeka okuplja kulturno-umjetnička društva sa ciljem očuvanja srpske tradicije, pjesme i igre.

Ove godine obilježava se i decenija njenog održavanja u kompleksu Manastira Svetih Arhangela.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

incident

Kosovo i Metohija

privođenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вечерас око 19 сати запалио се аутобус Пантранспорта на релацији Падина - Панчево.

Srbija

Jeziv prizor kod Pančeva: Vatra guta autobus, ljudi se jedva evakuisali

21 min

0
Полиција Србија

Srbija

Uhapšen jer je prijetio smrću predsjedniku Srbije

1 h

0
Овце искакале из камиона

Srbija

Drama na putu: Ovce iskakale iz kamiona u pokretu

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Srbija

Detalji privođenja u Prizrenu: Mladići iz Crne Gore kažnjeni zbog srpske zastave

2 h

0

  • Najnovije

20

18

Šest mladića iz Crne Gore privedeno zbog srpske zastave

20

07

Kazna 2.500 evra ako nosite japanke: Evo na kojim destinacijama

19

57

Jeziv prizor kod Pančeva: Vatra guta autobus, ljudi se jedva evakuisali

19

35

Teretane na otvorenom omiljeno mjesto za rekreaciju mnogih građana

19

35

Iran pristao na američke uslove?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner