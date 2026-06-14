Amidžić: Stanivuković pokušava da pokrene sladoled revoluciju u Srpskoj

Autor:ATV
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Stanivuković pokušava da pokrene sladoled revoluciju u Republici Srpskoj, rekao je Srđan Amidžić, generalni sekretar SNSD-a nakon najave dijela opozicije da će organizovati proteste u Banjaluci.
"Sve to tako populistički, osvježavajuće i slatko zvuči, ali će se istopiti prije nego što iko proba tu šarenu lažu, posebno u odsustvu plana za bolji život građana, rješenja za grad Banjaluku, za koji je odgovoran, i bez temelja na kojem zasniva parole kojima poziva na proteste, rekao je Amidžić.
Stanivuković pokušava da pokrene sladoled revoluciju u Republici Srpskoj.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) June 14, 2026
Sve to tako populistički, osvježavajuće i slatko zvuči, ali će se istopiti prije nego što iko proba tu šarenu lažu, posebno u odsustvu plana za bolji život građana, rješenja za grad Banjaluku, za koji je…
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