Amidžić: Stanivuković pokušava da pokrene sladoled revoluciju u Srpskoj

Stanivuković pokušava da pokrene sladoled revoluciju u Republici Srpskoj, rekao je Srđan Amidžić, generalni sekretar SNSD-a nakon najave dijela opozicije da će organizovati proteste u Banjaluci.

"Sve to tako populistički, osvježavajuće i slatko zvuči, ali će se istopiti prije nego što iko proba tu šarenu lažu, posebno u odsustvu plana za bolji život građana, rješenja za grad Banjaluku, za koji je odgovoran, i bez temelja na kojem zasniva parole kojima poziva na proteste, rekao je Amidžić.