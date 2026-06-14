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Amidžić: Stanivuković pokušava da pokrene sladoled revoluciju u Srpskoj

Autor:

ATV
14.06.2026 15:51

Komentari:

3
Срђан Амиџић
Foto: ATV

Stanivuković pokušava da pokrene sladoled revoluciju u Republici Srpskoj, rekao je Srđan Amidžić, generalni sekretar SNSD-a nakon najave dijela opozicije da će organizovati proteste u Banjaluci.

"Sve to tako populistički, osvježavajuće i slatko zvuči, ali će se istopiti prije nego što iko proba tu šarenu lažu, posebno u odsustvu plana za bolji život građana, rješenja za grad Banjaluku, za koji je odgovoran, i bez temelja na kojem zasniva parole kojima poziva na proteste, rekao je Amidžić.

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Tagovi :

Srđan Amidžić

Draško Stanivuković

SNSD

Protesti

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