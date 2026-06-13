GrO SNSD pokreće „Bezbjedno naselje“ za Lauš

Požar, nasilje u porodici, vršnjačko nasilje i eksplozija u kamionu Čistoće, samo su neki od incidenata koji su u posljednje vrijeme privukli pažnju javnosti u banjalučkom naselju Lauš.

Ipak, većina stanovnika ovog banjalučkog naselja kažu da se, uprkos svemu, i dalje osjećaju bezbjedno i da pojedinačni slučajevi ne mogu da promijene njihovu sliku o mjestu u kojem žive.

Da li se građani osjećaju bezbjedno?

„Ja se osjećam bezbjedno, takav je život i sastavni dio života nema tu pravila“.

„Osjećam, to je neki incident, nesmotren, nismo dobri primjeri nismo dobri mi kao stanovnici ne pazimo o čistoći grada“.

„Ne bih baš rekla da je bezbjedno, nisam baš toliko upoznata ali mislim da više nije toliko bezbjedno“.

Iako Lauš nije među naseljima koja prednjače po broju krivičnih djela, određeni problemi ipak postoje. Od brze vožnje i oštećenih saobraćajnica, do divljih deponija i uništenih autobuskih stanica. Upravo zbog toga, u Mjesnoj zajednici vjeruju da bi projekat „Bezbjedno naselje“ mogao doprinijeti većoj sigurnosti i kvalitetnijem životu građana.

„Problema ima dosta, ali isto tako moram da kažem da se već imam informacije da se kreće u realizaciju nakon godinu dana klizišta koja su na dva tri mjesta evidentirana da su raspisani pozivi bili za izvođenje radova tako da ne mogu da kažem da nema pomaka“, rekla je Milana Mišić, predsjednik mjesne zajednice Lauš.

Da bi predložene mjere što prije zaživjele na terenu, potrebno je da se o njima raspravlja i na narednoj Skupština grada, poručuju iz Gradskog odbora SNSD-a, koji je i pokrenuo projekat ''Bezbjedno naselje''.

„Da vidimo na ključnim mjestima da se obezbijedi prije svega video nadzor, da se mogu pratiti aktivnosti 24 sata, vidjećemo da se postave takođe ležeći policajci tamo gdje neophodno i naravno da se uključe adekvatne institucije sa lokalnog nivoa, socijalni rad i MUP kako bi u saradnji napravili ono to je cilj da budemo svi bezbjedni“, poručio je predsjednik GrO SNSD-a Banja Luka, Goran Maričić.

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Podršku projektu daje i gradonačelnik Banjaluke. Iz Gradske uprave poručuju da su spremni da, u saradnji sa MUP-om, rade na unapređenju sistema video-nadzora i primjeni savremenih tehnoloških rješenja koja bi mogla doprinijeti većoj bezbjednosti građana.

„Meni je to uredu, svaka dobra inicijativa, vidjeli smo ove stvari koji su se dešavale ono što može da uradi grad treba da uradi, ono što mogu naše komunalne usluge i inspekcije kontrole i treba da urade“, rekao je gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

Bezbjednost nije pitanje jednog događaja, već kontinuiranog rada institucija i zajednice, saglasni su i građani i nadležni.

Iako su posljednji incidenti uznemirili dio stanovnika ovog naselja, građani poručuju da Lauš ostaje mirno mjesto za život, upravo zato građani očekuju da predložene mjere dodatno unaprijede bezbjednost i doprinesu većem osjećaju sigurnosti svih koji ovdje žive.