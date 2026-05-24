Језив призор код Панчева: Ватра гута аутобус, људи се једва евакуисали

Вечерас око 19 сати запалио се аутобус Пантранспорта на релацији Падина - Панчево.

Пожар се догодио на територији Црепаје, пише Здраво Панчево.

Према свједочењу саговорника Лазара Филиповића, који се затекао у аутобусу заједно са још 7-8 путника, нико није повријеђен.

"У току вожње је почело да дими, возач је брзо зауставио аутобус и сви смо изашли прије него што се ватра проширила. Интервенисали су ватрогасци, то сам успио да видим прије него што ми је стигао други превоз" рекао је Лазар.

За сада није познато како је до пожара дошло.

