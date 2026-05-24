Uhapšen jer je prijetio smrću predsjedniku Srbije

24.05.2026 18:21

Foto: MUP Srbije

Pedesetjednogodišnji muškarac uhapšen je u Sremskoj Mitrovici zbog sumnje da je prijetio smrću predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Iz policije su naveli da se G. T. (51/) uhapšen zbog sumnje da je u videu-snimku emitovanom preko društvene mreže iznio prijetnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Na teret mu se stavlja krivično djelo ugrožavanje sigurnosti i njemu će biti određeno zadržavanje do 48 časova, prenosi "Srna".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

