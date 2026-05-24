Dačić: U neredima povrijeđeno 17 policajaca

Sedamnaest policajaca povrijeđeno je u neredima u Beogradu nakon jučerašnjeg skupa na Slaviji, a 47 lica je dovedeno u prostorije MUP-a, jedno od njih je imalo diplomatsku ličnu kartu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

"Dovedeno je 47 lica, 15 krivično, 30 prekršajno, jedno po poternici, jedno je imalo diplomatsku ličnu kartu", rekao je ministar.

Dačić je naglasio da je utvrđeno da je lice sa diplomatskom ličnom predstavnik Svjetske banke iz Brazila.

Istakao je da je podnijeto osam krivičnih i 31 prekršajna prijava, kao i da je za svaku osudu to što je povrijeđeno 17 policajaca.

On je naveo da je od trenutka kada su počeli protesti u Srbiji povrijeđeno više od 300 policajaca, kao i da je prošle godine bilo 18.893 neprijavljenih javnih skupova.

Dačić je ponovio da policija nikoga nije napadala dok se nije dogodio napad na policijske službenike.

On je naveo da u napadima na policiju nije korištena samo pirotehnika već i kamenice, motke, štapovi.

Dačić se se tokom gostovanja na TV Prva osvrnuo i na ubistvo na Senjaku, navodeći da su svi koji su u to umiješani uhapšeni u rekordnom roku i da država mora da pokaže da nema zaštićenih.

"Čim je policija dobila informaciju o tome šta se desilo, od strane supruge koja je to prijavila, hitno su svi uhapšeni", rekao je Dačić.

Govoreći o svom zdravstvenom stanju, Dačić je naveo da, pored dijabetesa odranije, pati i od srčane insuficijencije ili srčane slabosti, te da će, ako mu se stanje ne popravi, morati da donese odluke o tome na koji način će dalje da živi i radi.

Dačić je istakao da mu ni ljekari još nisu ustanovili tačnu dijagnozu i da ni on sam ne može da kaže da li se osjeća dobro.

"Nisu pronašli nikakav virus niti bakteriju, ali postoje neke indicije da sam dobio neki virus na putovanjima po Africi i da mi je napao srčani mišić, koji je oslabio i nije ispumpavao krv, i ona se zadržala u plućima, dovela do dvostrane upale pluća i svega ostalog", rekao je Dačić.

