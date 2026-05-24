Opada kvalitet vode u hrvatskom dijelu Jadrana

Autor:ATV
Komentari:0
Kvalitet vode u hrvatskom dijelu Jadranskog mora opada, pokazuje izvještaj Evropske agencije za životnu sredinu.
Hrvatska je prije dvije godine bila treća u EU po kvalitetu vode u Jadranskom moru, a prema izvještaju Evropske agencije, pala je na peto mjesto.
Zdravlje
Nedostatak vitamina B12 izaziva ozbiljne probleme: Prepoznajte simptome na vrijeme
Stručnjak za kvalitet morske vode i viši naučni saradnik na Institutu za okeanografiju i ribarstvo Hrvatske Slaven Jozić upozorio je da će, ako kvalitet morske vode, nastavi da se pogoršava, posljedice biti i ekonomske, a ne samo ekološke.
Jozić je rekao da su najproblematičnija područja Kaštela i Rijeke, konkretno područje Kantride, gdje već dugo postoje lokacije pod znatnim pritiskom zagađivača.
Naveo je i da su sistemi kanalizacije, prečišćivača otpadnih voda i upravljanja otpadom često neadekvatni za pretjerana opterećenja tokom turističke sezone, prenose hrvatski mediji.
BiH
CIK BiH objavio preliminarnu listu političkih subjekata za Opšte izbore
On je rekao da je jedan od problema i nautički turizam jer je broj marina, vezova i plovila posljednjih godina znatno rastao, a stručnjaci upozoravaju da rast često nije pratio odgovarajući razvoj sistema zaštite životne sredine i infrastrukture za prihvat otpada i otpadnih voda.
Dodatni stres za Jadran su i klimatske promjene i rast temperature mora, koji pogoduje razmnožavanju i dužem preživljavanju bakterija i većem riziku od zagađenja i infekcija.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Scena
1 h0
Najnovije
13
31
13
25
13
22
13
21
13
10
Trenutno na programu