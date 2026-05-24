Opada kvalitet vode u hrvatskom dijelu Jadrana

Hrvatska je prije dvije godine bila treća u EU po kvalitetu vode u Jadranskom moru, a prema izvještaju Evropske agencije, pala je na peto mjesto.

Stručnjak za kvalitet morske vode i viši naučni saradnik na Institutu za okeanografiju i ribarstvo Hrvatske Slaven Jozić upozorio je da će, ako kvalitet morske vode, nastavi da se pogoršava, posljedice biti i ekonomske, a ne samo ekološke.

Jozić je rekao da su najproblematičnija područja Kaštela i Rijeke, konkretno područje Kantride, gdje već dugo postoje lokacije pod znatnim pritiskom zagađivača.

Naveo je i da su sistemi kanalizacije, prečišćivača otpadnih voda i upravljanja otpadom često neadekvatni za pretjerana opterećenja tokom turističke sezone, prenose hrvatski mediji.

On je rekao da je jedan od problema i nautički turizam jer je broj marina, vezova i plovila posljednjih godina znatno rastao, a stručnjaci upozoravaju da rast često nije pratio odgovarajući razvoj sistema zaštite životne sredine i infrastrukture za prihvat otpada i otpadnih voda.

Dodatni stres za Jadran su i klimatske promjene i rast temperature mora, koji pogoduje razmnožavanju i dužem preživljavanju bakterija i većem riziku od zagađenja i infekcija.

