Sloba Vasić nakon izlaska sa klinike: ''Alkohol je bio okidač, prijala mi je izolacija''

Pjevač Sloba Vasić prvi put se oglasio nakon što je prije dva dana pušten sa muškog odjeljenja psihijatrijske klinike "Dr Laza Lazarević", gdje je proveo šest dana u izolaciji.

Kako je sada ispričao, alkohol je bio glavni okidač problema zbog kog je završio u ustanovi, ali ističe da je pomoć potražio dobrovoljno i da ne vidi ništa sporno u tome da čovjek prizna da mu je potrebna stručna podrška.

- Tog trenutka je "Laza Lazarević" bolnica bila jedina dežurna. Da je druga ustanova bila dežurna, otišao bih tamo - objasnio je Sloba zbog čega je završio baš u toj klinici.

- Ništa strašno. Desilo se šta se desilo, ne želim da se vraćam na to. Imao sam neprijatnost i nisam mogao da uđem na let. Svakom čovjeku može da se desi tako nešto, sve je za ljude. Nije ništa strašno, uglavnom. Kao što sam i prije neki dan rekao medijima, ja sam običan čovjek kao i svi ostali i u skladu u tim se i ponašam - kaže pjevač.

Sloba je priznao i da mu je boravak u izolaciji prijao, jer je imao vremena da se skloni od svega i "ohladi glavu".

- Prijala mi je izolacija, malo da čovjek ohladi glavu od svega. Ja sam dobrovoljno otišao tamo - naglašava on.

Govoreći o svom psihičkom stanju, otkrio je da se već neko vrijeme bori sa anksioznošću, ali vjeruje da će uspjeti da prevaziđe težak period.

- Anksioznost je nešto što traje, siguran sam da to ima veze sa svim, ali izboriću se. Tih dana sam malo više popio, to je uzrok - objašnjava pjevač.

- Za sve u životu mora da postoji neki okidač, meni je to bio alkohol. Ja zbog toga nisam mogao da uđem na let, pa me je razbjesnilo. Ima načina da se izađe iz toga, samo što sam ja javna ličnost, pa se to gleda drugačije - rekao je Sloba.

Posebno je naglasio da ljudi ne bi trebalo da osjećaju sramotu ukoliko potraže stručnu pomoć.

- Imao sam podršku svoje supruge i bliskih ljudi. Nije sramota reći da imaš problem, te ustanove za to i služe, da bi ljudi porazgovarali sa nekim ko je stručan za njihov problem. Doktori su jako dobri, preporučujem svima. Nije ništa strašno, svi smo mi ljudi. Strašno je jedno kada drugi osuđuju to jer nisu prošli kroz tako nešto - kaže.

On se potom nadovezao da ima terapiju.

- Imam terapiju, nemam preporuku za kontrolu , ali ću svakako ići na terapije i raditi na sebi - ističe.

- Još uvijek nisam upalo telefon, ne želim da čitam sve što piše, ali hvala kolegama koji su bili tu, a to su Sloba Radanović, Andreana Čekić, Darko Lazić. Darko me je stalno zvao, i mene i suprugu. Aleksandra Mladenović i Aleksandra Bursać isto, hvala svima - rekao je pjevač za okupljene medije.

