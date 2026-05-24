Cvijanović: Konaković diskvalifikuje samog sebe - prošlo vrijeme ubijanja demokratije

Autor:

ATV
24.05.2026 11:00

Komentari:

0
Цвијановић: Конаковић дисквалификује самог себе - прошло вријеме убијања демократије
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović oštro je kritikovala izjave ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića, poručivši da on svojim istupima nastavlja da diskvalifikuje samog sebe.

Reagujući na Konakovićeve stavove iznesene tokom GLOBSEC foruma u Pragu, gdje je pozvao EU da "izabere novog visokog predstavnika, a ne da slijepo slijedi politiku SAD", Cvijanovićeva je naglasila da takve riječi nisu odraz stavova Republike Srpske, a samim tim ni BiH.

"Vrijeme ubijanja demokratije od strane tzv. visokih predstavnika je prošlo", jasna je bila Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je jedino smislen stav administracije SAD, koji podrazumijeva da lokalne institucije i predstavnici konstitutivnih naroda preuzmu punu odgovornost za sve procese u zemlji.

"Uz rješavanje nedemokratske zaostavštine djelovanja OHR-a, to je jedini način da BiH izađe iz permanentne krize", poručila je Cvijanovićeva u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Željka Cvijanović

Bosna i Hercegovina

OHR

Elmedin Konaković

