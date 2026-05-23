Potvrđena optužnica protiv muškarca za kojeg se sumnja da je zapalio automobil Bake Praseta

Autor:ATV
Komentari:0
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zorana R. (22).
Naime, optužnica je podignuta zbog postojanja opravdane sumnje da je u namjeri da sebi i drugima pribavi protivpravnu imovinsku korist, prijetnjama pokušao da iznudi novac, najmanje 40.000 evra mjesečno od Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, čiji je automobil namjerno zapalio 16. februara 2026. godine.
Region
Bolesni detalji iz zatvora: Aleksić kuvao mačke, pa "častio" druge zatvorenike
Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo Iznuda u pokušaju u sticaju sa krivičnim djelo izazivanje opšte opasnosti.
Postoji opravdana sumnja da je Zoran R. u namjeri da iznudi od oštećenog najmanje 40.000 evra na mjesečnom nivou, radi pružanja usluge zaštite od „vračarskog klana“ na koji se pozivao, pretio oštećenom mogućim posledicama, koristeći takođe detalje iz privatnog života oštećenog, koji su javno objavljeni zbog prirode njegovog posla.
To je radio po nalogu A.A. (protiv kojeg se vodi drugi postupak) koji se raspitivao i pozivao na oštećenog u restoranu „Babaroga“.
Svijet
Porastao broj žrtava u napadu na studentski dom u Starobeljsku
Oštećeni Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, je javno odbio usluge navodne zaštite jer nije želio nikakva posla sa njima.
Usljed toga je Zoran R. 16. februara oko 3.24 časova na parkingu zgrade u kojoj živi Baka Prase namjerno izazvao požar na njegovom vozilu, polivši ga i zapaljivom tečnošću i zapalivši, na koji način je želio da pokaže ozbiljnost prijetnje i svoju namjeru za iznuđivanjem novca, stoji u saopštenju, prenosi Blic.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Svijet
2 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Scena
5 h0
Scena
18 h0
Scena
19 h0
Scena
23 h0
Najnovije
17
08
17
05
16
59
16
52
16
48
Trenutno na programu