Teška nesreća u Hrvatskoj, među povrijeđenima i dijete

U teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se u subotu nešto poslije 13 časova dogodila u Hrvatskoj, nedaleko od Zagvozda, povrijeđeno je više osoba, potvrdila je splitska policija.

Do saobaćajne nesreće je došlo kada su se na ulazu u tunel Svetog Ilije sa strane Zagvozda sudarili automobil i kombi, a kako nezvanično saznaje portal 24sata, u nesreći je povrijeđeno sedam osoba, među kojima i dijete.

Po povrijeđene osobe stigao je helikopter Hitne medicinske službe koji je sletio na obližnje školsko igralište.

Put DC 76 je zatvoren za saobraćaj, kao i tunel, a obilazak je putem Dubci-Šestanovac. Na mjestu nesreće u toku je uviđaj.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do sudara.

