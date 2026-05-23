Bolesni detalji iz zatvora: Aleksić kuvao mačke, pa "častio" druge zatvorenike

23.05.2026 14:23

Foto: Policija HR, Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Kristijan Aleksić, koji je osumnjičen da je prošlog vikenda u Drnišu ubio maturanta Luku (19), a koji je ranije već robijao zbog ubistva, navodno je tokom izdržavanja prethodne kazne u Lepoglavi počinio monstruozne stvari.

Kako prenosi „Slobodna Dalmacija“, Aleksić je tokom boravka u zatvoru zlostavljao i kuvao mačke, što je u javnost dospjelo nakon što je o tome progovorio bivši zatvorenik i advokat Angel Andonov.

„Počastio“ drugog zatvorenika „gulašom“

Iako se u početku sumnjalo u istinitost ovih navoda, Andonov je za RTL potvrdio da su priče o Aleksićevom ponašanju u zatvoru tačne.

„To je 100 odsto istina! Aleksić je volio da sprema mačke kao 'divljač', to mu je bilo posebno drago, a čak je 'počastio' i jednog zatvorenika, koji je kasnije ubijen nakon što je izišao na slobodu. Kada mu je rekao da je spremio mačku za gulaš i kada je ovaj postao svjestan šta je pojeo, sve je povratio“, tvrdi izvor.

Šta kaže zakon o pripremi hrane u zatvoru?

Povodom ovih navoda, mediji su zatražili odgovor od Ministarstva pravosuđa Hrvatske o tome da li je zatvorenicima uopšte omogućeno da samostalno pripremaju hranu.

U zvaničnom odgovoru navedeno je da, u skladu sa Zakonom o izvršenju kazne zatvora, pojedinim zatvorenicima se može odobriti mogućnost samostalne pripreme jednostavnije hrane i napitaka kao dio podsticajnih mjera.

„Naglašavamo da mogućnost samostalnog pripremanja hrane nije specifičnost hrvatskog zatvorskog sistema, već predstavlja uobičajenu praksu u skladu sa međunarodnim standardima koji promovišu princip normalizacije i postepene pripreme zatvorenika za život na slobodi“, poručili su iz Ministarstva, ističući da se ova pogodnost odobrava na osnovu procjene ponašanja i bezbjednosnog rizika.

Aleksić, koji je 1994. godine ubio Marijanu Sučević, ponovo se našao u centru pažnje javnosti nakon što je 16. maja ove godine, kako se sumnja, oduzeo život devetnaestogodišnjem Luki M. u Drnišu, prenosi Telegraf.rs.

