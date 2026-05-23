Lansirano najmoćnije "svemirsko čudovište" u istoriji: "Korak bliže Marsu"

Kompanija SpejsIks, koju vodi Ilon Mask, lansirala je najveću i najmoćniju raketu u istoriji nakon što je njen dugo očekivani probni let odložen.

Bespilotna raketa Staršip V3 lansirana je iz Teksasa u petak, samo nekoliko dana nakon što je SpejsIks otkrio planove za rekordnu početnu javnu ponudu (IPO).

Nakon ulaska u svemir, Staršip je izbacio 20 testnih satelita prije nego što se ponovo vratio u atmosferu, a oko sat vremena nakon lansiranja, pao je u Indijski okean, gde je eksplodirao, kako je i planirano.

"Čestitam timu SpaceX na epskom prvom lansiranju i sletanju Staršipa V3. Postigli ste gol za čovječanstvo", napisao je Mask na X platformi.

Prvi pokušaj lansiranja odložen zbog kvara

Tim SpejsIks-a je slavio nakon lansiranja, i iako je misija ostvarila većinu svojih glavnih ciljeva, nije išla u potpunosti po planu. Obje faze rakete su pretrpjele otkaze motora, ali se probni let i dalje smatra uglavnom uspješnim, što će vjerovatno dodatno povećati povjerenje investitora, kao i NASA-e, koja namjerava da koristi Staršip u budućim misijama na Mjesec.

Administrator NASA-e Džared Isakman čestitao je Masku i timu SpejsIks-a.

"Korak bliže Mjesecu... korak bliže Marsu", napisao je on, javlja Indeks.hr.

Ovo je bio 12. let rakete SpejsIks i uključivao je najnoviju verziju letjelice visoke 124 metra - više od 40 spratova. Prvo lansiranje Staršipa V3 dolazi uoči početne javne ponude akcija (IPO) kompanije SpejsIksa, za koju se očekuje da će biti najveća u istoriji Vol Strita. Mogla bi da počne već sjledećeg mjeseca.

Zbog Maskovog ud‌jela u SpejsIksu, koji se procjenjuje na 1,25 biliona dolara, izlazak na berzu bi ga mogao učiniti prvom osobom na svijetu koja je dostigla bogatstvo od biliona dolara.

SpejsIks ne proizvodi samo rakete, već upravlja i satelitskim internet servisom Starlink i posjeduje kontroverznu kompaniju za vještačku inteligenciju, prenosi Mondo.